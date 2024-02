Antonescu, despre coplata: Este o discutie deschisa

Presedintele PNL, Crin Antonescu, crede discutia cu privire la introducerea sistemului de coplata in spitale este "deocamdata deschisa", fiind analizata masura in care Guvernul isi va asuma sau nu masurile initiate de ministrul Sanatatii.

"Guvernul este un guvern de coalitie, fiecare dintre ministri asigura responsabilitatea direct si complet pentru domeniul de activitate, masurile se iau de intregul guvern. In masuri care tin de reforma sanatatii (...), sunt masuri importante care sunt initiate de catre ministrul Eugen Nicolaescu si care sunt asumate, sau nu de catre intregul Guvern. Asta este o discutie care deocamdata e deschisa (...)

L-am rugat (pe Nicolaescu - n.red.) sa aiba si mai multa comunicare pentru toate masurile pe care le doreste, am avut o discutie si cu premierul despre ceea ce urmeaza si lucrurile sunt inca in stadiul de ipoteza, de proiect", a afirmat Antonescu, duminica, in cadrul emisiunii "Dupa 20 de ani", de la ProTV.

"Astept inca toate argumentele dintr-o parte si alta", a spus Antonescu, fiind intrebat daca este de acord cu masura introducerii acestui sistem de plata.

"Avem aceasta reforma a sanatatii cu mize foarte mari si cu riscuri foarte mari pe care o cantarim, incercam sa o cantarim cat mai in detaliu", a adaugat liderul PNL.

Ministrul Sanatatii, Eugen Nicolaescu, a declarat joi ca s-a aprobat HG privind coplata, prin care pacientii vor plati intre 5 si 10 lei o singura data la externare, indiferent de perioada spitalizarii, iar medicii de familie vor primi 50% pentru pacientii inscrisi pe liste si 50% pentru servicii.