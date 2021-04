Cati bani a facut statul roman, intr-o singura zi, din amenzile date pentru nerespectarea masurilor de limitare a raspandirii coronavirusului

"Peste 4.700 de politisti, impreuna cu jandarmi, politisti de frontiera, cadre ISU, politisti locali, reprezentanti ai ANSVSA, ANPC , Ministerului Sanatatii, Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, Ministerului Transporturilor si ai autoritatilor publice locale, au desfasurat 891 de actiuni de verificare, la nivel national", informeaza un comunicat al Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR).Au fost efectuate 84.741 de verificari cu privire la respectarea masurilor si interdictiilor impuse."Politistii se afla permanent la datorie si vor interveni cu fermitate in toate situatiile in care legea este incalcata. Sanatatea si siguranta cetatenilor sunt prioritare tuturor institutiilor cu atributii in domeniul ordinii si sigurantei publice", arata sursa citata.