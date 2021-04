Clujul depaseste Capitala la incidenta COVID-19. 11 judete in scenariul rosu GRAFIC

Judetul Cluj a depasit Capitala si la numarul de cazuri noi de infectari. Conform celui mai recent raport, in acest judet au fost confirmate 514 de cazuri noi la 24 de ore, iar in Capitala 500 de cazuri noi.Situatii grave se inregistreaza si in judetele Alba, Arad, Brasov, Constanta, Galati, Hunedoara, Ilfov, Sibiu si Timis.Cea mai mica incidenta se inregistreaza in judetul Suceava, sub 1 la mie.Autoritatile au raportat luni, 2.323 de romani infectati la 24 de ore si 113 de decese. La ATI sunt internati 1.529 de pacienti