Statiunea Predeal a intrat in scenariul rosu dupa ce a depasit indicele de infectare de 3 la mie. Ce restrictii intra in vigoare

Astfel, restaurantele si cafenelele din hoteluri ii vor putea servi doar pe clientii cazati, in timp ce prepararea, comercializarea si consumul produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice vor fi permise doar in spatiile aflate in exteriorul cladirilor, in aer liber.Conform datelor furnizate, luni, de Prefectura Brasov, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Brasov a adoptat Hotararea nr. 101/2021, privind constatarea incidentei cumulate a cazurilor de infectare cu virusul SARS-CoV-2 in orasul Predeal, unde incidenta cumulata a cazurilor de infectare cu virusul SARS-COV-2 a crescut la valoarea de 3,03/1000 de locuitori."Incepand cu data de 13.04.2021, ora 0:00, in unitatea administrativ-teritoriala Predeal se vor aplica, pentru o perioada de 14 zile, masurile prevazute in H.G. nr. 432 din 08.04.2021, privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei, corespunzatoare limitelor de incidenta intre 3 si 4/1000 de locuitori", a decis CJSU Brasov.Astfel, restaurantele si cafenelele din interiorul cladirilor isi suspenda activitatea, iar la cele din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitati de cazare este permisa doar pentru persoanele cazate acolo.Prepararea, comercializarea si consumul produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice sunt permise in spatiile special destinate dispuse in exteriorul cladirilor, in aer liber, cu asigurarea unei distante de minimum 2 metri intre mese si participarea a maximum 6 persoane la o masa, daca sunt din familii diferite, si cu respectarea masurilor de protectie sanitara.Statiunea Predeal este a doua din zona montana din sudul tarii unde se impun restrictii din cauza cresterii numarului de infectari cu SARS-CoV-2. La Sinaia, indicele de infectare a depasit patru la o mie de locuitori, iar statiunea se afla sub restrictii, in zilele de week-end, inclusiv privind orarul de functionare al agentilor economici si deplasarea persoanelor.