Cazul cetatenilor indieni diagnosticati cu COVID-19 dupa sosirea in Romania. Contactii din avion n-au putut fi identificati

Specialistii INSP - CNSCBT spun ca au intrat in posesia informatiilor legate de cele doua zboruri mai tarziu, cand nu se mai justifica identificarea contactilor, argumentul fiind ca un reprezentant al firmelor la care sunt angajati cetatenii indieni nu a putut furniza in timp util autoritatilor din Romania informatii despre cele doua curse aeriene, pentru ca a fost bolnav.In a doua jumatate a lunii aprilie, au ajuns in Capitala 39 de cetateni indieni angajati in cadrul a doua firme cu acelasi administrator. Conform sefului DSP Ilfov, institutie care s-a ocupat de gestionarea acestor persoane care lucreaza in Popesti-Leordeni din judetul Ilfov, persoanele de nationalitate indiana, care au avut test negativ la plecare din tara de origine, au intrat in izolare timp de 5 zile imediat ce au ajuns in tara, conform unei proceduri a societatii comerciale care i-a adus in Romania.Testele rapide antigen ale cetatenilor veniti din India au iesit insa pozitive dupa aceasta perioada, conform sefului DSP Ilfov, Teodor Gabriel Negulescu, si multi dintre ei au fost internati in doua spitale din Capitala: Spitalul Victor Babes si Institutul de Boli Infectioase Matei Bals. Seful DSP Ilfov spune ca a informat Institutul National de Sanatate Publica sa identifice locurile unde au stat in avion cetatenii indieni si sa stabileasca din ce judete sunt cei care au intrat in contact cu ei.Intr-un raspuns formulat pentru News.ro, INSP a explicat ca abia pe data de 5 mai a primit informatii despre cursele cu care acestia au sosit. La acel moment, insa, perioada maxima de incubatie a bolii era deja depasita, asa ca nu s-a mai justificat identificarea contactilor din cele doua avioane"INSP-CNSCBT a intrat in posesia informatiilor referitoare la cele 2 zboruri cu care au sosit, in Romania cetatenii indieni, dupa perioada maxima de incubate a bolii (dupa 15 si, respectiv, 20 de zile), ceea nu mai justifica identificarea contactilor din avion.DSP Ilfov a informat INSP-CNSCBT, pe data de 05/05/2021, ca reprezentantul firmelor unde sunt angajati cetatenii indieni a fost contactat in repetate randuri pentru a furniza informatii despre cursele aeriene cu care acestia au sosit in tara.Li s-a raspuns ca persoana care detine aceste informatii nu le poate comunica, intrucat era bolnava, dar cu promisiunea ca informatiile respective vor fi transmise la DSP Ilfov, in cel mai scurt timp.Informatiile au sosit la DSP Ilfov abia pe data de 05/05/2021, la orele 15:00, dupa 15 si, respectiv 20 de zile de la datele celor 2 zboruri, asadar dupa cele 14 zile ale perioadei maxime de incubatie", au explicat la solicitarea News.ro reprezentantii INSP.Specialistii INSP au explicat si natura tulpinilor identificate in cazul cetatenilor indieni internati in cele doua spitale de boli infectioase din Capitala"Pana in saptamana 18 inclusiv, respectiv pana la data de 9 mai 2021, au fost confirmate 7 persoane cu linia genetica B.1.617.2 (n.red o varianta a tulpinii indiene), 3 cu B.1.1.7 (n.red tupina britanica)si 5 cu B.1.127.Cu referire la B.1.617.2, va informam ca pe data de 11 mai 2021 Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC) a publicat un document in care mentioneaza ca isi mentine evaluarea pentru B.1.617.1, B.1.617.2 si B.1.617.3 ca fiind variante de interes (VOI) si nu de ingrijorare (VOC), dar ca va continua sa monitorizeze in mod activ situatia. Un extras din documentul mentionat a fost publicat pe site-ul INSP-CNSCBT.Linia genetica B.1.1.7 inregistreaza transmitere comunitara in Romania de mai multe saptamani.Linia genetica B.1.127 nu reprezinta nici varianta care determina ingrijorare (VOC), nici varianta de interes (VOI)", au explicat specialistii INSP pentru News.ro.Seful DSP Ilfov, despre situatia cetatenilor indieni: "INSP-ul a fost informat pentru stabilirea contactilor din avion, oricum au trecut peste 30, 32 de zile de la venirea indienilor in Romania, toate aceste persoane sunt bine, au revenit la munca""Aceste persoane care au venit din India, sunt in total 39, toti au plecat din India cu test negativ. Persoanele de nationalitate indiana provin de la doua firme, care au acelasi administrator. In totalitate sunt 39 de pacienti. Cu recoltare de probe in data de 20, 26 (aprilie) si 04 si 05 (mai) 2021. Pe 29.04.2021 au fost internati 18 dintre ei la Victor Babes, cu tulpina indiana, si doi la Matei Bals cu aceeasi tulpina indiana.Fata de transportul cu avionul, noi am informat INSP-ul sa identifice locurile unde au stat si sa se continue ancheta epidemiologica in functie de persoanele care sunt, din ce judete sunt.Pentru stabilirea contactilor am informat INSP, si conducerea, si pe domnul Arafat, aeroportul este pe teritoriul Ilfovului, dar DSP Bucuresti il are in administrare. Nu am primit vreun raspuns, daca s-au stabilit contactii sau nu, dar ce pot sa va spun este ca toate persoanele de nationalitate indiana au revenit la munca, sunt bine, si nu sunt probleme.Aceste persoane de nationalitate indiana nu au circulat prin Bucuresti absolut deloc pentru ca, potrivit procedurii societatii comerciale care i-a adus in tara, ei au intrat in izolare timp de 5 zile. Cand au intrat au avut test negativ iar la iesire (din izolare), dupa 5 zile, conform testelor antigen - au fost pozitive. Imediat s-au recoltat PCR-uri, dar aceste persoane nu au iesit din izolare dupa ce au coborat din avion.Au trecut 30, 32 de zile de la venirea indienilor in Romania, dar asta nu e important, important e ca s-a facut ancheta epidemiologica si a fost informat INSP-ul pentru stabilirea contactilor din avion", a declarat pentru News.ro directorul DSP Ilfov, Teodor Gabriel Negulescu.Cronologia cazului, furnizata News.ro de reprezentantii DSP Ilfov legata de datele exacte la care au fost testati rapid, internati si testati PCR o parte a cetatenilor indieni care au ajuns in Capitala:- 9 cetateni indieni testati rapid pe 26 aprilie, internati la Victor Babes - testati PCR pe 03.05- 10 cetateni indieni testati rapid pe 20 aprilie, internati la Victor Babes - testati PCR pe 03.05, si unul internat la Matei Bals, testat PCR pe 29 aprilie- 4 cetateni indieni testati rapid pe 4 mai, din care unul internat la Matei Bals, cu test PCR in 5 mai.