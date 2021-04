Drama femeii care nu a fost lasata sa-si conduca mama pe ultimul drum, dupa ce a fost testata pozitiv COVID-19: "Mi-ati ucis sufletul"

Loredana nu a cerut imposibilul, tocmai pentru ca este unul dintre oamenii care a inteles cat de periculos este virusul. Le-a solicitat celor de la DSP Dolj sa ii permita sa asiste cateva minute la inmormantare, complet echipata, cu costum de protectie, masca si viziera, din masina, fara sa intre in contact cu alte persoane. In ciuda insistentelor raspunsul a fost in permanenta nu, desi in alte judete autoritatile au fost mult mai ingaduitoare.A fost o situatie total absurda si ilogica, a explicat Loredana pentru ziare.com."Sora mea cea mica locuia impreuna cu mama, iar eu si sora cea mijlocie doar o vizitam. Cand mama a fost testata pozitiv, sora mea a primit automat decizia de carantinare. Eu, nu, pentru ca nu locuiam cu ele. Am decis insa sa ma testez din proprie initiativa, iar rezultatul a fost pozitiv. L-am primit cu o zi inainte ca mama mea sa moara. Din cauza acestui test mie nu mi s-a permis sa particip la inmormantarea mamei. Sora mea, care nu s-a testat si care locuia cu mama, a primit derogare. Ea avea statut de carantinat, eu de izolat. Toata lumea mi-a spus ca am fost fraiera ca m-am testat. Nu stiu daca am gresit, pentru ca am avut tot timpul asta in cap, nu care cumva sa fiu pozitiva, dar asimptomatica si sa dau virusul unui om in varsta, acesta a fost si motivul pentru care am facut testul. Eu nu am avut niciun fel de simptom, absolut nimic", povesteste Loredana.In ciuda insistentelor, Loredana nu a reusit sa obtina o derogare de la DSP Dolj prin care sa i se permita sa iasa din izolare pentru cateva ore si sa mearga la cimitir."Imi doream sa fiu acolo, intr-un colt si nu au vrut sa ma lase. A fost ca si cum cineva mi-a luat dreptul de a-mi lua ramas bun de la omul care m-a nascut, de la omul care m-a iubit, care a facut totul pentru mine. Nu mi-au dat voie ca mama sa ma simta acolo. Este cumplit ca nu am putut sa-i respect multe dintre dorinte si asta ma macina. Nu am putut sa o duc intr-o biserica , mama isi dorea asta. De la spital s-a mers direct la cimitir unde i s-a facut o slujba scurta si gata", povesteste Loredana.Cel mai greu ii este acum sa treaca peste faptul ca mama sa a fost inmormantata dezbracata, acoperita doar de un sac din plastic. Acesta este protocolul care trebuie respectat in cazul oamenilor care mor infectati cu SARS-CoV-2 . Rudelor nu li se permite sa aduca haine sau sa organizeze o slujba la biserica . Totul este pe repede inainte, iar slujba de inrmormantare se tine doar la cimitr, cateva minute."Am spus-o si o repet, cand inchid ochii si mi-o imaginez pe mama dezbracata aruncata intr-un sac, nu am cuvinte sa exprim ce simt. Parca cineva ma omoara asa secunda de secunda. Imi doresc sa se opreasca nebunia asta ilogica sa nu mai treaca si alti oameni prin ceea ce am trecut eu si surorile mele", spune Loredana.In incercarea disperata de a imbuna oficialii care au impus aceste reguli draconice, Loredana Chimoiu a facut o petitie on-line cu ajutorul careia spera ca va schimba protocolul de inmormantare in cazul persoanelor depistate pozitiv COVID-19. Petitia a fost semnata de peste 5000 de oameni in cateva ore, dar deocamdata nu a avut un ecou la Bucuresti "Dezamagirea mea este ca nimeni in atatea ore nu a reactionat, ma refer aici la factori de decizie, chiar si politicieni indiferent din ce partide ar face parte. Primesc enorm, enorm de multe mesaje absolut sfasietoare din partea oamenilor care au trecut prin ceea ce am trecut si eu, care au trait aceeasi drama, care-mi spun cum s-au tarat efectiv in fata autoritatilor, la propriu in genunchi, sa-i lase sa-i imbrace macar, pentru ca asta este una dintre cele mai mari dureri, sa te gandesti ca nici macar haine nu are pe el copilul tau, mama, fratele", spune Loredana.Pe de alta parte, Sebastian Cocos, presedintele Asociatiei Funerara Romana, a precizat ca in Romania protocolul de inhumare a persoanelor decedate infectate cu SARS-CoV-2 este printre cele mai permisive din Europa."Am tot vorbit cu colegii mei din Spania, din Italia si acolo lucrurile sunt foarte stricte. Cadavrul unei persoane care a avut COVID-19 se ridica de la spital, se incinereaza, iar familia primeste acasa doar urna cu cenusa. Nici vorba de priveghi sau slujba de inmormantare. Este mult mai strict decat la noi", a explicat CocosIn spatiul public se discuta de cateva zile ca autoritatile din Romania sa fie mai permisive cu rudele celor care trec printr-o drama asemanatoare Loredanei Chimoiu. Decizia o poate lua doar Ministerul Sanatatii.