Situatia infectarilor cu noile tulpini de coronavirus in Romania. Cel mai mare numar de infectare a fost cu varianta britanica RAPORT INSP

Rata de confirmare cu VOC (variante care provoaca ingrijorare) a fost de 57,4%. Totodata, au fost inregistrate 27 de decese la persoane confirmate cu astfel de variante de coronavirus, toate la pacienti la care s-a depistat varianta britanica.Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a anuntat, joi, intr-o informare privind cazurile confirmate cu variante ale SARS-CoV-2 care determina ingrijorare (VOC), ca pana in 4 aprilie au fost raportate la INSP-CNSCBT 1.178 de secventieri.Aceste rezultate au fost raportate de cinci laboratoare: INCDMM "Cantacuzino", INBI "Prof. Dr. Matei Bals", MedLife, Universitatea "Stefan cel Mare" Suceava, Institutul de Virusologie "Stefan S. Nicolau".Astfel, au fost confirmate 676 de cazuri cu variante ale SARS-CoV-2 care determina ingrijorare (VOC), din care 670 de cazuri cu varianta britanica (B.1.1.7), patru cu varianta sud-africana (B.1.351) si doua cu cea braziliana (P.1)."Cazul nou confirmat cu varianta sud-africana B.1.351 este o femeie in varsta de 69 de ani, avand judet de infectare Valcea. Nu a fost identificata nicio legatura epidemiologica", au precizat reprezentantii CNSCBT.Sursa citata a amintit ca unul din cazurile avand judet de infectare Suceava a fost confirmat cu linia genetica B.1.1.7 la care a fost depistata mutatia E484K."Mutatia E484K nu reprezinta ea insasi o noua varianta, ci este o mutatie care a fost identificata initial la varianta sud-africana (B.1.351), apoi braziliana B.1.1.28 (diferita de VOC B.1.351) si, mai recent, la cea britanica (B.1.1.7). Mutatia se afla in proteina spike si pare sa aiba un impact asupra raspunsului imun al organismului si, posibil, asupra eficacitatii vaccinale, in sensul scaderii acesteia", a explicat CNSCBT.Pana in 4 aprilie, rata de confirmare cu VOC a fost de 57,4%.De asemenea, au fost inregistrate 27 de decese confirmate cu variante ale SARS-CoV-2 care determina ingrijorare (VOC), toate la persoane confirmate cu varianta britanica B.1.1.7.Pe judete, cele mai multe cazuri confirmate cu varianta britanica au fost in Bucuresti - 269, urmat de judetele Timis - 75, Suceava - 66, Cluj - 42, Iasi - 39, Ilfov - 31.Numarul judeteler care nu au raportat cazuri confirmate cu variante care provoaca ingrijorare a scazut la sase.