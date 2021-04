Ministrul Cimpeanu despre folosirea testelor din saliva in scoli: "Este important sa stim cum sa le interpretam"

Sorin Cimpeanu a catalogat revenirea elevilor la scoala, cu prezenta fizica, drept "un obiectiv major", el precizand ca acest lucru se poate realiza "cu conditia esentiala a confirmarii unui trend epidemiologic descendent". El a sustinut ca testarea elevilor este "un factor favorizant, nu o conditie restrictiva"."Dorim sa se utilizeze toate testele care pot fi relevante, invazive, considerate, sau non-invazive, sa fie testati toti elevii care prezinta simptome si toti contactii directi ai acestor elevi. Acesta este grupul-tinta pentru o testare corect orientata. Pentru asta este nevoie de utilizarea mai multor tipuri de teste pentru ca in multe dintre scolile din Romania personalul medical lipseste.Ganditi-va ca DSP-ul dintr-un judet ar trebui sa mearga rapid, in timpul celor patru ore de curs, intr-o scoala dintr-o localitate care este la 50-60-70 de kilometri. Sunt lucruri greu de realizat fara achizitia unor teste care sa poata fi administrate altfel decat de personal medical", a declarat Sorin Cimpeanu, joi seara, la TVR.Sorin Cimpeanu a precizat ca nu s-a ajuns, deocamdata, la o decizie in ceea ce priveste folosirea testelor non-invazive, din saliva."Deocamdata sunt disponibile testele antigen rapide. Pentru testele non-invazive exista o solicitare a premierului, exista o promisiune de implicare pentru a se identifica solutii si exista o solicitare de introducere a acestor teste in metodologia INSP-ului", a aratat ministrul.Cimpeanu a explicat si de ce s-a decis prelungirea vacantei de primavara."In situatia in care ne aflam, in care pierderile generate de predarea online sunt foarte mari, orice saptamana de prezenta fizica conteaza. Daca nu am fi facut acest lucru nu am fi avut sansa unei saptamani cu prezenta fizica in luna iunie.Doi: daca am fi predat online, acele diferente care au accentuat foarte mult inechitatea s-ar fi aprofundat inca si mai mult", a explicat ministrul, aratand ca, in conditiile actuale, aceasta este "varianta cea mai putin daunatoare pentru elevi".Directorul Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP, Adriana Pistol, afirma ca la nivelul Ministerului Sanatatii se discuta despre utilizarea testelor din saliva pentru depistarea infectiei cu SARS-CoV-2."Nu interzicem, dar noi incercam sa facem o gandire in sensul interpretarii acestor rezultate, pentru ca este important sa stim cum sa le interpretam, avand in vedere ca consecintele pot sa fie majore, respectiv un caz negativ in ce masura este cu adevarat un caz negativ, un caz pozitiv in ce masura este cu adevarat un caz pozitiv cu toate consecintele de izolare , tratament", explica medicul.