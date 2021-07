Caini antrenati sa depisteze infectia cu SARS-CoV-2 pe aeroportul din Sibiu. Proiect pilot pe o perioada de 60 de zile

"Este un lucru foarte bun ce au facut colegii nostri de la Centrul (Centrul Chinologic - n.r) de aici de la Sibiu. Ei si-au finalizat activitatile asumate. Au avut cateva actiuni deja in Aeroportul International din Sibiu, de pregatire. Si-au incheiat toate procedurile, protocol cu aeroportul, cu DSP, cu toate structurile. Urmeaza sa adoptam o hotarare a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta care sa stipuleze faptul ca in Aeroportul International din Sibiu se va desfasura aceasta activitate pilot pentru un interval de timp", a declarat Lucian Bode , duminica, in cadrul unei conferinte de presa, la Sibiu."Eu o sa merg cu propunerea sa adoptam aceasta hotarare CNSU saptamana viitoare, pentru o perioada de 60 de zile. Este un proiect pilot, iar in momentul in care acest proiect va demara, eu zic ca in maxim doua saptamani, pana adoptam hotararea, pana publicam in Monitorul Oficial, in maxim doua saptamani cred ca veti putea vedea la lucru aceste cinci exemplare din cele sase pregatite. Cum se va desfasura, ne-a explicat seful scolii noastre de aici, de la Centrul chinologic, care a explicat exact cum vor proceda, dar veti vedea atunci", a declarat Bode. Ministrul de Interne a explicat ca acesti caini vor fi prezenti pe culoarul de debarcare al pasagerilor."Pe culoarul unde vor debarca pasagerii vor fi prezenti, cu insotitori, evident, acesti caini pregatiti pentru a depista persoanele infectate cu SARS CoV-2 si acolo unde sunt semnalate potentiale infectari cu Covid, pasagerul respectiv este invitat la reprezentantul DSP, i se transmite ca exista aceasta suspiciune si ca trebuie sa isi realizeze un test. Vom fi pregatiti sa realizam un test rapid in aeroport si daca se confirma se merge pe procedura clasica, daca nu se confirma, isi continua calatoria", a declarat Bode.Intrebat ce se va intampla daca unii pasageri vor refuza testarea, Bose a explicat ca acest lucru nu este posibil."Nu poate sa refuze testarea. Dealtfel si astazi daca se constata ca pasagerul are o temperatura mai mare este indrumat catre testare. Nu poate sa refuze. Am incredere ca asa cum s-a intamplat si in Germania si in alte state europene, acest proiect isi va atinge obiectivele aici, la Sibiu", a declarat ministrul de Interne. Intrebat, de asemenea, daca acest proiect va fi extins , Lucian Bode a declarat ca in functie de rezultate va fi luata o decizie. "Acesta este scopul proiectului pilot, sa vedem cum merg lucrurile in cele 60 de zile si in functie de rezultate vom lua o decizie", a declarat Bode.Spitalul de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes din Timisoara a fost prima unitate sanitara care a pus la dispozitia specialistilor Centrului Chinologic Dr. Aurel Greblea Sibiu probe prelevate de la pacientii infectati cu COVID 19. Ulterior, in proiect au fost cooptate si alte spitale, majoritatea din judetul Sibiu.