Cazurile de infectie cu noile tulpini ale coronavirusului in Romania. Varianta Delta, 57 de cazuri si un deces. Cate cazuri au fost in Bucuresti

Alpha 1621

Beta 11

Gamma 22

Delta 57

Total 1711

Alpha 27

Beta 0

Gamma 3

Delta 1

Total 31

Cazuri confirmate cu varianta Delta

"Pana la data de 27 iunie 2021 au fost raportate la INSP-CNSCBT 2307 secventieri.Au fost confirmate 1711 cazuri cu variante ale SARS-CoV-2 care determina ingrijorare(VOC), din care:Au fost inregistrate si comunicate la INSP-CNSCBT 31 decese confirmate cu varianteale SARS-CoV-2 care determina ingrijorare (VOC), din care:Pana la data de 27 iunie 2021 au fost confirmate 57 cazuri cu varianta Delta:- 3 cazuri provin dintr-un focar din Colonia Bod, jud.Brasov si sunt cetateni indieni;-1 caz provine dintr-un focar familial din mun. Bucuresti , cu 3 cazuri de COVID-19,din care unul confirmat cu varianta Delta; locul probabil al expunerii cazului indexeste necunoscut;-1 caz provine dintr-un focar din jud.Dolj, cu 5 cazuri de COVID-19 (doar unulconfirmat cu varianta Delta), din care 4 angajati si 1 caz secundar, familial;-13 cazuri provin dintr-un focar din orasul Popesti-Leordeni: 11 sunt cetateni indieni,unul este cetatean roman, caz secundar al unui cetatean indian, iar altul este cetateanroman, caz tertiar (fiul cazului secundar);-2 cazuri sunt cetateni indieni si provin dintr-un focar cu 17 cazuri de COVID-19 dinDobroesti, jud.Ilfov;-1 caz din mun.Bucuresti provine dintr-un focar familial cu 2 cazuri de COVID-19,din care 1 confirmat cu varianta Delta;-1 caz din jud.Dambovita are istoric de calatorie in India;-2 cazuri din jud.Dolj provin dintr-un focar familial cu 2 cazuri confirmate cuvarianta Delta;-1 caz din jud. Arad, cetatean indian, dar care locuieste in Romania de 2 ani, nu arelocul expunerii cunoscut;- 2 cazuri din jud.Arges provin dintr-un focar familial; locul expunerii - necunoscut;- 1 caz din jud.Teleorman provine din focar familial cu 3 cazuri de COVID-19, dincare doar acesta confirmat cu varianta Delta - caz tertiar; locul expunerii cazuluiindex-necunoscut;-1 caz din mun.Bucuresti provine dintr-un focar familial cu 2 cazuri COVID-19, dincare doar unul confirmat cu varianta Delta;-21 cazuri din jud. AG, AR, BZ, DJ si mun.Bucuresti nu au nicio legaturaepidemiologica mentionata;-1 caz a refuzat colaborarea cu DSP B;-3 cazuri din jud.Arges provin dintr-un focar familial;-1 caz din jud.Arges lucreaza la o firma de transport international;-1 caz din jud.Ilfov provine dintr-un focar familial cu 2 cazuri, din care unul confirmatcu varianta Delta;-1 caz din mun.Bucuresti are isoric de calatorie in Turcia-Pana in prezent a fost inregistrat un deces cu varianta Delta: persoana de sex feminin, invarsta de 72 de ani, din jud.Arges, avand conditii medicale pre-existente si nevaccinataanti-SARS-CoV-2.-In acest moment nu exista evidente de transmitere comunitara sustinuta, la nivel national,a variantei Delta. In schimb, exista evidente de transmitere comunitara sustinuta inmun.Pitesti si comune invecinate.- Distributia pe judete a numarului de cazuri si decese confirmate cu VOC Beta, Gamma siDelta este prezentata in tabelul de mai jos.