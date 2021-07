In ce masura romanii care merg in vacanta in Grecia pot aduce tulpina Delta acasa. "Ne aflam la inceputul valului care vine cu mare violenta"

Sistem de control al celor care se intorc in tara

"Ne aflam la inceputul valului al patrulea care vine cu mare violenta", a spus George Pavlakis, cercetator la Institutul National pentru Cancer din SUA, citat de presa internationala.Concret, cazurile s-au dublat in Grecia in ultima saptamana, motiv pentru care tot mai multi experti sunt ingrijorati de efectele noii tulpini.Fiind una dintre destinatiile favorite ale romanilor , medicii de la noi din tara spun ca exista sanse ca cei care merg acolo in concediu sa aduca cu ei temuta tulpina Delta la revenirea in tara."In principiu, cei care ajung acolo sunt fie vaccinati cu doua doze, fie au atestat ca au trecut prin boala cu mai putin de 90 de zile sau ca detin un test negativ. Sigur ca, la aceasta a treia categorie, care nu face dovada ca ar avea o protectie de anticorpi, e susceptibilitate mare, daca rata de transmitere in zonele turistice din Grecia creste peste 1 ca rata de transmitere comunitara", a explicat, pentru Ziare.com, profesorul Doina Azoicai, presedintele Societatii Romane de Epidemiologie.Potrivit acesteia, trebuie sa existe un sistem de control al celor se intorc din aceste zone."Reprezinta o amenintare romanii care sunt nevaccinati in Grecia. Daca sunt vaccinati, sansa ca ei sa transmita infectia e destul de mica. Totusi, partea de Grecia contribuie si ea la aceasta crestere a numarului de cazuri zilnice", a completat si medicul Gindrovel Dumitra, presedintele Grupului de Vaccinologie din cadrul Societatii Nationale de Medicina Familiei.