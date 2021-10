De ce anumite persoane dezvoltă ”degetul covid”. O fată de 13 ani a ajuns în scaun cu rotile din cauza acestei complicații

Pe lângă simptomele comune ale coronavirusului, există și unele mai atipice, ce afectează mai puține persoane, cum ar fi ceea ce specialiștii au numit ”degetul covid”.

Deși, la prima vedere, par doar niște vezicule care apar pe degetul mare de la picior în special, pot să apară diverse complicații.

Oamenii de știință au descoperit, în cel mai recent studiu, care sunt cauzele ce duc la afecțiunea bizară, potrivit BBC.

Cazul fetei de 13 ani care a ajuns în scaun cu rotile

Sofia, o fată de 13 ani din Scoția, a dezvoltat ”degetul covid”. Abia reușea să meargă sau să poarte pantofi, iar pentru plimbările mai lungi avea nevoie de scaun cu rotile.

Cu toate că nu a fost niciodată testată pozitiv pentru coronavirus, aceasta a povestit în iulie 2021 că a dezvoltat ”degetul covid” încă din octombrie 2020.

”Picioarele mele se umflă, am vezicule pe degete și își schimbă culoarea de la roz la violet foarte rapid. Veziculele sunt inclusiv pe buricele degetelor, așa că îmi e foarte greu să stau în picioare mult timp. Pot purta doar șlapi”, a declarat Sofia pentru BBC Scotland The Nine.

Adolescenta nu a mai putut să meargă la școală și a avut nevoie de scaun cu rotile pentru a se deplasa pe distanțe mai lungi.

Pediatrul Martin McCafferty a avut mai multe cazuri la clinica sa din Dunbartonshire.

”Vedem această afecțiune cel mai adesea la pacienții tineri, care nu prezintă alte simptome ale virusului și care au rezultate negative la testele covid”, explică Martin McCafferty.

La nouă luni de la debutul bolii, familia fetei povestește că nu s-au schimbat prea multe.

”Am fost la dermatologi, am făcut toate testele, am încercat medicamente, creme, dar nimic nu pare să funcționeze”, a declarat mama Sofiei.

”Îmi bag picioarele în apă caldă cu săruri și asta ajută uneori. E cam înfricoșător pentru că nu știu ce se întâmplă. Nu știu dacă voi mai putea face lucrurile care îmi plac în viitor”, mai spune Sofia.

Ce este ”degetul covid”?

"Degetul Covid" pare a fi un efect secundar al activării sistemului imunitar care încearcă să combată virusul. Se poate întâmpla la orice vârstă, dar afectează mai frecvent copiii și adolescenții.

Pentru unii este nedureroasă, dar în alte cazuri erupția cutanată poate cauza foarte multe durere, mâncărime, vezicule și umflături.

De regulă afectează degetele mari de la picioare, dar se poate extinde și la celelalte degete de la picioare, care devin roșii sau mov. Pot să apară umflături dureroase, zone de piele aspră și puroi. Poate să persiste câteva zile, câteva săptămâni sau chiar câteva luni în cazuri extreme.

Adesea, nu vor avea niciunul dintre simptomele clasice ale bolii, cum ar fi tusea persistentă, febra și pierderea sau schimbarea mirosului sau a gustului.

De ce apare această afecțiune?

Ultimele descoperiri ale studiului, bazate pe teste de sânge și piele, sugerează că două părți ale sistemului imunitar pot fi în joc. Ambele implică mecanisme pe care corpul le folosește pentru a combate virusul.

Este vorba despre o proteina antivirală și despre un tip de anticorp ce atacă în mod eronat propriile celule și țesuturi, nu doar virusul.

Sunt implicate și celule care acoperă vasele de sânge mici care alimentează zonele afectate, spun cercetătorii de la Universitatea din Paris, Franța.

Aceștia au studiat 50 de persoane suspecte de ”deget covid” în primăvara anului 2020 și alte 13 persoane cu leziuni similare, dar care nu erau asociate cu COVID-19 deoarece au apărut cu mult înaintea pandemiei.

Ivan Bristow, pediatru în Marea Britanie, susține că leziunile dispar, adesea, de la sine. Totuși, anumite persoane ar putea avea nevoie de medicamente și creme.

Veronique Bataille, dermatolog, a declarat că afecțiunea a fost mai frecventă în faza incipientă a pandemiei, dar că sunt mai puține cazuri de când Delta a devenit varianta predominantă.

O posibilă explicație ar fi că sunt mai mulți oameni vaccinați, sau care au anticorpi deoarece au trecut deja prin boală.

