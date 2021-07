Australia raporteaza primul deces de COVID din acest an

Acesta este cel de-al 57-lea deces asociat COVID-19 din statul New South Wales si primul din ultimele 10 luni.New South Wales se confrunta cu un focar al variantei Delta, anuntand duminica 77 de cazuri noi de Covid-19, dintre care 52 de persoane sunt internate, 15 aflandu-se la terapie intensiva.Premierul statului Gladys Berejiklian a declarat ca se asteapta ca numarul sa creasca, desi orasul Sydney este in lockdown. "Voi fi socata daca luni numarul cazurilor va fi mai mic de 100", a spus Berejiklian, care a adaugat ca se teme ca "maine si in zilele care urmeaza, situatia va fi mai rea, mult mai rea decat este astazi."De la inceputul pandemiei, Australia a inregistrat peste 31.000 de cazuri de infectari si 911 decese. Mai putin de 10% dintre australieni sunt complet vaccinati, noteaza Digi24