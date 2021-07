Bilantul mondial al deceselor cauzate de COVID-19 a ajuns la 4 milioane. SUA si Brazilia in topul negativ

Noul prag arata ca numarul deceselor inregistrate asociate COVID-19 a crescut de la trei la patru milioane in mai putin de trei luni.Circa 185 de milioane de infectari confirmate cu noul coronavirus au fost inregistrate la nivel mondial, potrivit datelor publicate.Cu toate acestea, expertii considera ca exista un numar mult mai mare de cazuri de COVID-19 si decese neinregistrate la nivel global. Site-ul Universitatii Johns Hopkins este actualizat periodic si, prin urmare, prezinta cifre mai mari decat Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS).In unele cazuri, cifrele au fost revizuite ulterior in scadere.Statele Unite au inregistrat cel mai mare numar de decese asociate COVID-19, in jur de 605.000, la o populatie de circa 330 de milioane de locuitori Brazilia se afla pe locul al doilea, cu 525.000 de decese, iar India a inregistrat aproximativ 400.000 de decese asociate COVID-19.