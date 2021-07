Coronavirus Romania. Un deces inregistrat in ultimele 24 de ore. La ATI mai sunt internati 56 de pacienti in stare grava

"Pana astazi, 11 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.081.236 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). 1.045.351 de pacienti au fost declarati vindecati.In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 26 cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv", se arata in raportul autoritatilor.Coeficientul infectarilor cumulate la 14 zile, raportate la 1.000 de locuitori este calculat de catre Directiile de Sanatate Publica, la nivelul Municipiului Bucuresti si al judetelor.Distinct de cazurile nou confirmate, in urma retestarii pacientilor care erau deja pozitivi, 8 persoane au fost reconfirmate pozitiv.Pana astazi, 34.217 persoane diagnosticate cu infectie cu SARS - CoV - 2 au decedat.In intervalul 10.07.2021 (10:00) - 11.07.2021 (10:00) a fost raportat de catre INSP 1 deces (femeie), a unui pacient infectat cu noul coronavirus, internat intr-un spital din Constanta.Decesul a fost inregistrat la categoria de varsta peste 80 de ani, iar pacientul a prezentat comorbiditati.In unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 284. Dintre acestea, 56 sunt internate la ATI.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 8.473.731 de teste RT-PCR si 1.582.570 de teste rapide antigenice. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 8.244 de teste RT-PCR (2.243 in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 6.001 la cerere) si 9.714 teste rapide antigenice.Pe teritoriul Romaniei, 1.971 de persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 642 de persoane se afla in izolare institutionalizata. De asemenea, 22.489 de persoane se afla in carantina la domiciliu, iar in carantina institutionalizata se afla 23 de persoane.In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 188 de apeluri la numarul unic de urgenta 112.