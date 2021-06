Coronavirus Romania. 65 de cazuri noi si sapte decese in ultimele 24 de ore. Numarul pacientilor de la ATI a ajuns la 121

In urma cu o zi, joi, 24 iunie , au fost raportate 68 de infectari noi si 7 decese. In sectiile de terapie intensiva erau 125 de pacienti.Pana astazi, 25 iunie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.080.522 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19).1.045.351 de pacienti au fost declarati vindecati Pana astazi, 32.911 persoane diagnosticate cu infectie cu SARS - CoV - 2 au decedat.In intervalul 24.06.2021 (10:00) - 25.06.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 140 de decese (70 barbati si 70 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Arges, Bihor, Braila, Bistrita-Nasaud, Caras-Severin, Cluj, Calarasi Covasna, Galati, Harghita, Hunedoara, Ialomita, Iasi, Ilfov, Maramures, Neamt, Prahova, Salaj, Sibiu, Suceava, Vaslui si Valcea.133 dintre aceste decese sunt anterioare intervalului mai sus mentionat si au fost introduse in baza de date, la solicitarea Ministerului Sanatatii, de catre Directiile de Sanatate Publica din tara, in urma verificarilor efectuate.In unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 590. Dintre acestea, 121 sunt internate la ATI.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 8.286.995 de teste RT-PCR si 1.407.320 de teste rapide antigenice. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 17.701 teste RT-PCR (8.634 in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 9.067 la cerere) si 12.835 de teste rapide antigenice.