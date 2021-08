Prima localitate din România care revine la restricții dure după creşterea numărului de cazuri

Primarul localităţii, Mircea-Sorin Suciu, a explicat că este vorba despre nouă cazuri de COVID-19, iar valoarea mare a incidenţei îmbolnăvirilor este cauzată de faptul că populaţia comunei nu este foarte numeroasă.Potrivit Prefecturii Cluj, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Cluj a constatat că în comuna Margău incidenţa cumulată a cazurilor de COVID-19 în ultimele 14 zile a depăşit rata de trei la mia de locuitori, fiind 5,58, iar începând din data de 24 august, sunt luate mai multe măsuri în această localitate.Astfel, sunt interzise organizare de concerte, festivaluri în aer liber , de activităţi sportive, spectacole de tip drive in. De asemenea, nu este permisă organizarea de evenimente private cum sunt nunţile şi botezurile. Totodată, autorităţile au anunţat că sunt închise şi restaurantele, cafenelele, barurile, sălile de jocuri de noroc şi piscinele, iar accesul in restaurantele, cafenelele din interiorul hotelurilor este permis numai persoanelor care sunt cazate în unităţile respective.Măsura este valabilă pentru o perioadă de 14 zile, iar apoi situaţia epidemiologică va fi reevaluată de către autorităţi.Comuna Mărgău are în componenţă 6 sate: Mărgău, Bociu, Buteni, Ciuleni, Răchiţele, Scrind-Frăsinet şi 2 cătune: Doda Pilii şi Ic Ponor, care ţin de satul Răchiţele.

