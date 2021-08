Cu ce afectiuni rămân copiii după COVID și ce medicamente nu sunt recomandate. „Delta e din altă ligă. Vreți din nou școală online?”

Doctorul Mihai Craiu: ”Nu trebuie să facem acum un atac de panică! Nu e cazul, nu ajută la nimic și nu vom scădea numărul de spitalizări”

”Delta e din altă ligă. Vreți din nou școală online?”

Anomalie românească: Mulți copii vor primi diagnosticul de pneumonie acută

Ce știm despre COVID-19 la copii

Tratament pentru COVID-19 la copii

Ce complicații pot dezvolta copiii din cauza COVID-19

Cum se manifestă MIS-C

Cum acționează SARS-COV-2 la copii

Cum să-ți protejezi copilul de COVID când se duce la școală

Potrivit celui mai recent raport transmis de Ministerul Sănătății, în prezent, în spitalele din România, sunt internați 64 de copii, dintre care patru sunt în ATI. Ceilați sunt internați pe secții. Este un procent mic din totalul internărilor însă, evoluția celor aflați în terapie intensivă se poate schimba oricând, în bine sau în rău.În ultima perioadă au fost intens mediatizate cazurile de copii care s-au îmbolnăvit de COVID-19 și au ajuns la spital . Însă mulți părinți par să nu ia în serios faptul că cei mici pot face forme grave de boală. ”Cum percepe părintele român o astfel de informație? Fie nu îl interesează sau o neagă total, fie se simt neputincioși și panicați”, scrie medicul pediatru Mihai Craiu pe pagina Spitalul Virtual pentru Copii ”În mod obiectiv lucrurile stau așa - în SUA copiii reprezintă 22% din totalul populației și doar 13% din cel al internărilor prin infecție cu noul coronavirus . Da, există o creștere, care este explicabilă prin contagiozitatea extrem de ridicată a Delta și prin comportamentul nostru al adulților. Dar nu trebuie să facem acum un atac de panică! Nu e cazul, nu ajută la nimic și nu vom scădea numărul de spitalizări.Trebuie doar să cunoaștem care sunt factorii de risc ai copiilor pentru a dezvolta maladie COVID-19 gravă: malformații cardiace, boli neurologice sau pulmonare cronice, sindrom Down, deficite imunologice, insuficiență renală cu dializă, diabet, anemie severă, malnutriție severă.Copiii fără comorbidități grave ar putea face forme severe dacă sunt obezi, dacă au vârstă sub 3 luni sau sunt de altă rasă decât cea caucaziană”, a mai explicat doctorul Craiu.Un studiu din Marea Britanie relevă faptul că mortalitatea la copil (mai ales la cei cu vârstă până în 10 ani) este în scădere cu 10% în anul pandemiei față de anul anterior. Acest studiu ce analizează toate decesele de la copii, arată că au fost cu aproximativ 350 mai puține decese între aprilie 2020 și martie 2021 decât în cele 12 luni anterioare.”Asta nu înseamnă că un copil nu poate fi infectat cu noul coronavirus. Nu înseamnă că maladia e un moft la orice copil infectat. Asta nu înseamnă că un copil cu o infecție ușoară sau asimptomatică nu poate transmite altora...Stiu ca Delta este din altă ligă, știu că România nu e UK. Știu asta... Dar vă îndemn să reflectați cu calm la opțiuni. Vreți iarăși școală on-line și restricții? Dacă nu, ar exista ceva soluții. Începând cu vaccinarea adulților și cu purtatul corect al măștii (uitați-vă câți o poartă sub nas sau deloc, în jurul dvs...).Vom dormi exact așa cum ne așternem. Fiecare în parte și toți la un loc”, a mai precizat medicul pediatru pe contul său de socializare.”Este o observație de bun simț cea care anticipează creșterea numărului de copii care vor avea boli acute cu febră și tuse, în următoarele luni.Și asta va duce la o altă anomalie tipic românească. O anticipez de pe acum...Mulți copii vor primi diagnosticul de "pneumonie acută" și o prescripție de antibiotic, în scenariul descris. Uneori în absența oricăror investigații.Iar numărul de copiii care vor primi inutil antibiotice estimez că se va situa în zona zecilor de mii, în proximele luni. Asta va avea un impact foarte mare asupra circulației de germeni multirezistenți în comunitate.Păi cum, pneumonia la copil nu se tratează mereu cu antibiotice?Nu prea... Zic toate protocoalele din lume. Acest studiu american efectuat pe 2.358 copii cu vârstă medie de 2 ani, spitalizați cu pneumonie, confirmată radiologic (apropos ESTE pneumonie acea modificare radiologică ce arată consolidare sau participarea pleurală și nu acele cazuri care au doar afectare izolată a desenului pulmonar interstițial).Stiți câți dintre ei au avut pneumonii produse de bacterii?15%, adică unul din șase copii mici, cu vârstă medie de 2 ani, au o pneumonie ce trebuie tratată cu antibiotice”, precizează medicul Mihai Craiu pe Facebook Potrivit pediatrului, ”un copil mic cu boală acută, prezentând febră și tuse, nu are pneumonie decât în unele cazuri. Chiar și copiii cu boli severe, spitalizați cu pneumonie, au boala produsă de bacterii doar în 15% din cazuri.Antibioticele date inutil fac la fel de mult rău ca și boala în sine!Toate aceste cazuri trebuiesc evaluate cu ajutorul protocoalelor și tratate doar de către medic. Doar medicul stabilește când trebuie prescris antibioticul”Studiile au arătat că infecția cu SARS-CoV-2 este, în general, mai ușoară la copii decât la adulți și o proporție substanțială a copiilor cu boală au infecție asimptomatică.Majoritatea copiilor cu infecție cu SARS-CoV-2 nu vor necesita terapie specifică.Copiii care au antecedente de complexitate medicală (de exemplu, din cauza afectării neurologice, întârzierilor de dezvoltare sau sindroamelor genetice, inclusiv trisomia 21), obezități, boli cardiopulmonare cronice sau care sunt imunocompromiși, precum și copiii de altă rasă decât cea albă și adolescenții mai mari pot avea crescut risc de boală severă, conform covid19treatmentguidelines.nih.gov Conform sursei citate, în absența unor date adecvate privind tratamentul copiilor cu COVID-19 acut, recomandările se bazează pe rezultatele și datele de siguranță pentru pacienții adulți și riscul copilului de progresie a bolii. Majoritatea copiilor cu boli ușoare sau moderate pot fi tratați numai cu îngrijire de susținere.este recomandat pentru:- Copii spitalizați cu vârsta ≥ 12 ani cu COVID-19 care au factori de risc pentru boli severe și au o nevoie emergentă sau crescândă de oxigen suplimentar.- Copii spitalizați cu vârsta ≥16 ani cu COVID-19 care au o nevoie emergentă sau crescândă de oxigen suplimentar, indiferent dacă au factori de risc pentru boala severă.În consultare cu un specialist în boli infecțioase pediatrice, remdesivirul poate fi luat în considerare la copiii spitalizați de toate vârstele cu COVID-19 care au o nevoie emergentă sau crescândă de oxigen suplimentar.pentru copiii ar fi recomandată în cazul copiilor spitalizați cu COVID-19 care necesită oxigen cu debit mare, ventilație neinvazivă, ventilație mecanică invazivă sau oxigenare cu membrană extracorporală.Nu există dovezi suficiente pentru recomandări în favoarea sau împotriva utilizării produselor deanti-SARS-CoV-2 pentru copiii cu COVID-19 care nu sunt spitalizați, dar care au factori de risc pentru boli severe.De asemenea, sunt recomandări împotriva utilizării plasmei convalescente pentru copiii spitalizați cu COVID-19 care nu necesită ventilație mecanică, cu excepția unui studiu clinic. În consultare cu un specialist în boli infecțioase pediatrice, plasma convalescentă poate fi luată în considerare de la caz la caz pentru copiii spitalizați care îndeplinesc criteriile EUA pentru utilizarea sa.În cazul altor terapii nu sunt făcute studii suficiente pentru a fi făcute recomandări.Una dintre cele mai grave complicații ale infecției cu SARS-COV-2 la copii este MIS-C (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children). Sindromul inflamator multisistem la copii este o afecțiune în care diferite părți ale corpului se pot inflama, inclusiv inima, plămânii, rinichii, creierul, pielea, ochii sau organele gastrointestinale, conform CDC Încă nu se știe ce cauzează MIS-C. Cu toate acestea, oamenii de știință au descoperit că mulți copii cu această boală au avut virusul care provoacă COVID-19 sau au fost în preajma cuiva cu COVID-19. MIS-C poate fi grav, chiar mortal, dar majoritatea copiilor cărora li s-a diagnosticat această afecțiune s-au îmbunătățit cu îngrijirea medicală.Contactați imediat medicul, asistenta medicală sau clinica copilului dumneavoastră dacă copilul dumneavoastră prezintă simptome ale MIS-C:- Febra și oricare dintre următoarele semne și simptome:- Dureri abdominale (intestinale)- Ochi injectati- Strângere / durere toracică- Diaree- Senzație de oboseală- Durere de cap- Tensiunea arterială scăzută- Dureri de gât- Eczemă- VărsăturiRețineți că nu toți copiii vor avea aceleași simptome.Perioada tipică de incubație a bolii coronavirus 2019 (COVID-19) variază de la 1 la 14 zile, cu o medie de 3-7 zile. Cu toate acestea, au fost raportate perioade mai lungi de incubație (până la 24 de zile), conform studiilor citate de emedicine.medscape.com. Cele mai frecvente simptome raportate au fost tusea, eritemul faringian și febra. Însă mai sunt și alte semne care trebuie să ne alarmeze, cum sunt diaree, oboseală, rinoree, vărsături, congestie nazală. Unii pacienți au prezentat tahipnee la internare iar alții au avut tahicardie. De asemenea, pot prezenta și erupții cutanate.În circa două săptămâni toți copiii se vor întoarce fizic la școală, la scurt timp după ce a fost anunțat oficial debutul valului patru al pandemiei de coronavirus.Pe lângă imunizarea elevilor care au peste 12 ani, mai este un lucru esențial pe care trebuie să îl facă, în primul rând, adulții.Medicul Marius Geantă, co-fondatorul Centrului pentru Inovație în Medicină, a explicat pentru Ziare.com că există un lucru esențial atunci când vine vorba despre protejarea copiilor, iar acesta stă în puterea părinților, dar și a profesorilor ”Cred că cel mai bun lucru pe care îl pot face părinții ca să îi protejeze pe copii este să se vaccineze ei, dacă încă nu au făcut-o. În felul acesta evident că sunt protejați în continuare chiar și în contextul variantei Delta, sunt protejați într-o foarte mare măsură de formele grave ale bolii.Pe de altă parte, sigur în mai mică măsură în comparație cu varianta Alfa, dar transmit, dacă sunt vaccinați, mai puțin. Aceasta este măsura cea mai importantă. Și este un mesaj potrivit și pentru profesorii care încă nu s-au vaccinat”, a explicat Marius Geantă pentru Ziare.com.