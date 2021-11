Diferența dintre varianta Omicron și tulpina Delta, explicată de un genetician român de la Universitatea din Cambridge

Varianta Omicron, noua tulpină din Africa de Sud a SARS-CoV-2, are cu 20 de mutații în plus față de tulpina Delta, fapt care a făcut să apară „luminițe roșii” în laboratoarele din întreaga lume, spune doctorul Mircea Iliescu, genetician și antropolog la Universitatea Cambridge, Marea Britanie.

Varianta B.1.1.529 (denumită Omicron) a apărut brusc și se răspândește rapid arată doctorul Mircea Iliescu într-un interviu pentru Republica.

„Marți a fost identificată, a apărut recent, în ultimele săptămâni. Bănuim că a apărut pentru că virusul a stat mult într-o persoană posibil imunocompromisă și a tot evoluat, s-a tot bătut cu anticorpii acelei persoane și a avut o evoluție în timp real. Bănuim că aceasta a fost motivul care a făcut posibilă apariția unei variante atât de modificate. Oamenii de știință, în general, nu se manifestă atât de brusc, dar specialiștii care urmăresc secvențele virusului acestuia, dar și ale altora, sunt destul de îngrijorați”, a declarat doctorul Mircea Iliescu pentru sursa citată.

Ce știu cercetătorii despre varianta Omicron

De aceea, jurnaliștii l-au întrebat pe genetician care este diferența între Omicron și Delta, tulpina responsabilă pentru Valul 4.

„(Omicron – n.r.) are foarte multe mutații noi în acea celebră proteină Spike, acea proteină cu țepușă, care e cea care ancorează în celulele noastre, care este recunoscută de receptorii noștri celulari când intră și de anticorpii care o atacă pentru a nu intra. Această variantă are cam 30-32 de mutații în acea proteină Spike în condițiile în care Delta, cea care este acum dominantă are doar 12 acolo. Faptul că sunt atât de multe mutații în proteina Spike a făcut să apară luminițe roșii peste tot”, a spus dr. Mircea Iliescu.

Cât de eficientă e măsura suspendării zborurilor

Întrebat dacă reacția „la cald” a mai multor state de a suspenda zborurile spre și dinspre Africa de Sud ar putea opri răspândirea tulpinii Omicron în Europa, cercetătorul a răspuns:

„Putem doar să încetinim venirea ei în Europa. Pentru că deja, oricum, în Marea Britanie au fost multe zboruri pe zi de multă vreme, în Europa la fel. Prin faptul că s-au interzis zborurile încercăm să câștigăm timp pentru a afla mai mult despre această variantă. În acest moment toți cercetătorii care se uită în laborator la structura virusului lucrează zi și noapte pentru a înțelege cât de bine răspund anticorpii și a înțelege mai bina această variantă. Asta face acum Marea Britanie, asta fac alte țări care au infrastructură puternică de cercetare”.

Cum funcționează celulele T, generate de vaccin

Docotrul Mircea Iliescu a explicat că vaccinul rămâne singura metodă de protecție împotriva tulpinilor SARS-CoV-2.

„Vaccinul rămâne singura soluție și previne îmbolnăvirea gravă. Și chiar dacă această variantă este un pic altfel, este posibil ca vaccinurile actuale să să continue să prevină îmbolnăvirea gravă. Pentru că acele celule T pe care le generează noi știm că au răspuns destul de larg împotriva virusului, nu doar pentru anumite secvențe. Ca să fac o glumă, în România nici măcar nu avem problema asta, pentru că nu ne-am vaccinat, așa că nu avem despre ce să discutăm. Sunt țări cu 80% vaccinare care sunt îngrijorate dacă nu va funcționa vaccinul. Noi avem 40%”, a declarat acesta.

Cât de eficiente sunt actualele seruri anti-COVID în fața noii tulpini

Rămân, totuși, actualele seruri anti-COVID la fel de eficiente împotriva noii tulpini sud-africane, în contextul în care aceasta prezintă un număr așa ridicat de mutații? Dr. Mircea Iliescu spune că da:

„Sunt șanse mari ca, și dacă e o variantă mai altfel, vaccinurile actuale tot să ofere o bună protecție. Doar că răspunsul foarte precaut al multor țări este corect și trebuie să aflăm mai multe despre această variantă. Iar dacă va fi nevoie, sigur că vom putea să modificăm vaccinul, poate fi modificat destul de repede pentru un booster care să răspundă mai bine la această variantă.

Cu Delta nu a fost nevoie, deși se bănuia că va fi. Nu putem preveni 100% infectarea, dar prevenim în mare parte boala gravă și atunci e ok. Dar pentru asta avem nevoie să avem acea rată de vaccinare foarte mare. Ce ar trebui să facem noi în România ar fi oricum să ne vaccinăm cât mai repede, pentru că următorul val care va veni după sărbători probabil că nu va fi cu această variantă. Va fi cu Delta sau Delta plus și ne va găsi în continuare nepregătiți, dacă nu suntem vaccinați”.

