Gestul impresionant al unei românce din Italia, după ce mama sa a fost internată cu Covid-19. „Am cumpărat termometre, mănuși, baterii pentru fiecare dispozitiv electronic”

Nicoleta Sprânceană, o româncă din Italia, a adunat medicamente și obiecte de uz sanitar unui spital din orașul său natal, Adjud, după ce mama sa s-a infectat cu Sars-Cov-2 și a trebuit să se interneze. Femeia a transmis că orice gest mic poate face diferența pentru a salva o viață.

Femeia lucrează în domeniul asistenței la domiciliu, la Roma.

La sfârșitul lunii octombrie, mama sa s-a îmbolnăvit de Covid-19 și a ajuns în stare gravă în spitalul din oraș.

„Mama nu era, din păcate, vaccinată. S-a îmbolnăvit într-o miercuri și, din primele zile, la primele simptome a început să se trateze acasă, cu ceaiuri și Paracetamol. Așa încât sâmbătă deja avea febră 39 și dificultăți respiratorii. Frații mei nu reușeau să o convingă să meargă la medic. Au reușit să contacteze spitalul din localitate. Medicul de gardă de acolo, doctorul Tănase, un om minunat, a venit special acasă, a văzut situația gravă, avea oxigenare la 85%! A convins-o pe mama să se interneze și cred că așa i-a salvat viața!”, a povestit românca.

Ajunsă la spital, mama sa s-a confruntat cu problema lipsei medicamentelor.

„Nu era disponibil în acel moment Clexane, un anticoagulant vital. Fratele meu a început să caute în farmacii, dar și acolo începea să lipsească. Așa, a ajuns la Bacău cu mașina, să cumpere injecțiile!”, a mai spus femeia.

Aceasta a ținut legătura cu medicul și așa a aflat că spitalele din țara noastră se confruntă des cu lipsa medicamentelor vitale.

„Medicii din secțiile Covid sunt epuizați, stresați, muncesc aproape non-stop, încercând să salveze vieți. Câteodată, e cu atât mai greu cu cât lipsesc aceste medicamente. Mi-a spus de Clexane și de Vancomicină. Unii pacienți mai norocoși au rude care se duc disperați să caute medicamentele în farmacii, chiar și în alte orașe. Alții chiar nu au pe nimeni”, a mai povestit românca, pentru Rotalianul.

Femeia s-a mobilizat și, după două săptămâni în care a vorbit cu mai mulți oameni, a pregătit un pachet pentru spitalul din Adjud.

„Sunt medicamente care se eliberează pe rețetă, dar am început să trimit mesaje, mai ales pe rețelele de socializare, să văd dacă sunt persoane prin Italia, printre cunoscuții mei, care au urmat acele tratamente și mai au rămase din pachete, nefolosite. Sunt mulți care au avut operații minore sau au suspendat tratamentul și le-au rămas dozele nefolosite, fiind un medicament foarte des prescris. La fel, cu anumite antibiotice. Am început să fac o listă de alte instrumente sanitare de care ar putea fi nevoie. În primul rând, pulsoximetru, pentru a măsura nivelul de oxigenare la pacienți.

Am găsit un preț mai bun la Latina, și am făcut stoc. La fel, am cumpărat termometre, mănuși, baterii pentru fiecare dispozitiv electronic.

Evident, e vorba de o cantitate mică, pe care am trimis-o spre gestionare medicului cu care am ținut legătura. O picătură într-un ocean. Poate nesemnificativă numeric, dar poate ajuta pe cineva care are nevoie de o injecție urgentă și chiar în acea zi poate lipsește din farmacia spitalului. Nu am uitat cum s-a întâmplat cu mama mea, care exact în ziua internării avea nevoie de medicamente, dar lipseau. Am trimis: Inhixa, Eparina, Clexane, Azitromicina. Am cumpărat forte multe vitamine, integratore care întăresc sistemul imunitar cu vitaminaC, magnesiu și zinc, alte produse cu lăptișor de matcă, vitamine B”, a mai spus românca.

Nicoleta a mai trimis în ultimele luni pachete cu produse sanitare inclusiv la biserici, cumpărate din banii ei.

„Am comandat pe Amazon pachete de câte 100 de măști, alcool sanitar, pulverizatoare pentru o bună distribuție a alcoolului și un efect dezinfectant mai ridicat, alte tipuri de soluții dezinfectante pentru mâini. Toate lucruri care se găsesc și la noi, dar nu toți și le pot permite. Vreau să precizez că nu am luta și nu am acceptat niciodată oferte de bani, totul a fost pe cheltuiala mea. Unii, cărora le mulțumesc, au vrut să contribuie cu bani dar acolo e nevoie de medicamente”, a transmis femeia.

În ceea ce privește starea de sănătate a mamei Nicoletei, aceasta se simte bine acum.

„Mama s-a salvat, a fost un miracol pentru vârsta și starea în care a ajuns la spital. Au fost zile grele, când ne-a fost frică să o pierdem, mai ales că au fost cazuri de pacienți gata de externare, care s-au agravat și au decedat în scurt timp. Mulțumesc medicilor extraordinari care au îngrijit-o, dar și preoților care s-au rugat, în Italia și România, pentru ea!”, a precizat femeia.

În încheiere, Nicoleta a făcut apel la români să se vaccineze: „Vaccinul este o soluție care salvează vieți, așa cum am putut vedea în Italia. Măcar așa putem evita, în cele mai multe cazuri, să ajungem în spital în stare gravă!”, a mai transmis aceasta.

