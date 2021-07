Gheorghita trage un semnal de alarma: Un caz pozitiv de infectie cu varianta Delta poate genera pana la 6-7 cazuri secundare

"Sunt cateva elemente care tin pe de o parte de contagiozitate si de infectiozitate, sunt cat se poate de clare toate datele care ne arata o capacitate crescuta de transmitere a infectiei cu varianta Delta ca urmare a faptului ca se leaga foarte usor de receptori, se multiplica intr-o cantitate mult mai mare si ca atare cantitatea de virus din secretiile respiratorii este mai crescuta.Practic, acel factor bazal de reproducere a cazurilor in cazul variantei Delta, comparativ cu varianta Alfa si varianta initiala din Wuhan, este mult mai mare. Un caz pozitiv de infectie cu varianta Delta poate sa genereze pana la 6-7 cazuri secundare de boala, dupa cum un caz de infectare cu varianta Alfa, cu varianta cu tulpina britanica, care in acest moment este dominanta, poate sa genereze circa 3-4 cazuri secundare, iar infectia cu tulpina initiala din Wuhan genera circa doua cazuri secundare de boala", a explicat Valeriu Gheorghita."O alta particularitate a variantei virale Delta este legata de capacitatea de a scapa de sub protectia raspunsului imun, in mod deosebit la persoanele care au trecere prin boala cu diverse alte variante virale, in circa 20-50% din cazuri persoanele care au trecut prin infectie cu Sars-COV-2 cu alte variante virale in mod deosebit cu varianta initiala din Wuhan nu sunt suficient de bine protejate fata de riscul de reinfectie.Ca atare, tot ceea ce vedem in momentul de fata in Africa de Sud, dar si in alte tari precum India - vedem ca in Africa de Sud, de pilda, o tara cu o rata de acoperire vaccinala sub 5%, avem in momentul de fata o evolutie importanta a numarului de cazuri, practic se inregistreaza un al treilea val important de imbolnaviri, acesta fiind cauzat de infectia cu tulpina Delta, in conditiile in care primul val de imbolnaviri a fost cauzat de tulpina din Wuhan, al doilea de tulpina sud-africana si al treilea de tulpina Delta ceea ce inseamna ca o mare parte dintre persoanele respective sunt persoane care fac reinfectie", a afirmat coordonatorul campaniei de vaccinare.El a mentionat ca in ultima saptamana s-a inregistrat o dublare a numarului de cazuri cu tulpina Delta la nivel european."As mai vrea sa va spun cateva detalii legate de prevalenta infectiei cu tulpina Delta la nivel european. In momentul de fata este clar dominanta tulpina Alfa in 84% din cazurile noi de Covid, in urma secventierii se identifica tulpina Alfa la nivel European, insa tulpina Delta la acest moment este regasita in 5,8% din cazuri. Nu acest procent este important, ci faptul ca in ultima saptamana s-a inregistrat o dublare a cazurilor cauzate de tulpina Delta la nivel european.Este inregistrata si regasita in 23 de tari europene, ca atare este important sa avem in supraveghere si sa crestem capacitatea de secventiere. In momentul de fata la nivel european sunt 13 tari care indeplinesc criteriul de secventiere de cel putin 10% din cazurile de tulpini sa fie secventiate sau in valoarea absoluta 500 de tulpini saptamanal, Romania face la acest moment acest lucru", a transmis Valeriu Gheorghita.