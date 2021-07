Imunitatea colectiva in orase e de 60%. Cat de aproape e valul 4 al pandemiei si ce impact va avea STUDIU

34% din populatie, expusa la COVID-19

Cei peste 60 de ani, cei mai expusi la boala

Capitala, una dintre cele mai ridicate rate de imunizare

In acest context, Medlife subliniaza ca singura solutie e vaccinarea si ca trecerea prin boala nu este suficienta in fata noilor tulpini."Daca prioritizam vaccinarea in urmatoarea perioada , avem sansa de a deveni cea mai importanta pepiniera la nivel european pentru investitii si turism", a declarat Mihai Marcu, presedinte si CEO MedLife Group.Pe de alta parte, de trei ori mai multe persoane din mediul urban au fost infectate cu virusul SARS-CoV-2 in comparatie cu raportarile oficiale, iar cifrele cresc alarmant in mediul urban mediu si mic.Astfel, conform testelor serologice efectuate in cadrul demersului desfasurat de MedLife, 34% din populatia investigata din orasele mari a fost expusa la infectia COVID-19 de la declansarea pandemiei si pana in prezent.Dintre acestia, cel mai probabil mai mult de jumatate au fost asimptomatici. Mai mult, acelasi studiu arata ca 50% din populatia mediului urban mic a trecut prin boala, de pana la noua ori mai mult fata de raportarile oficiale."Cu toate acestea, situatia ramane ingrijoratoare in Romania, dat fiind faptul ca persoanele care au trecut prin boala si nu s-au vaccinat au sanse foarte mari de a se reinfecta cu noile tulpini ale coronavirusului aflate acum in circulatie", potrivit studiului.De asemenea, spre deosebire de tarile din vestul Europei, populatia de peste 60 de ani, cea mai expusa unor evolutii severe a bolii, incluzand spitalizare si chiar deces, a ales intr-o proportie mult mai mica sa se vaccineze.Sub 10% din cei care au trecut prin boala, dar nu s-au vaccinat, prezinta un titru semnificativ de anticorpi. Desi datele referitoare la rata de imunizare colectiva sunt optimiste, echipa de cercetare MedLife avertizeaza ca valul 4 al pandemiei este inevitabil si ca efectele acestuia asupra sistemului de sanatate si asupra economiei vor fi devastatoare, daca ritmul de vaccinare nu creste rapid in urmatoarea perioada.Acest lucru se explica prin faptul ca mai putin de 10% dintre cei care au intrat in contact cu virusul, dar nu s-au vaccinat, prezinta un titru de anticorpi neutralizanti.In schimb, medicii MedLife subliniaza ca efectul cumulat al vaccinarii si al antecedentelor COVID-19 este foarte puternic, 84% dintre cei care au trecut si prin boala si s-au si vaccinat avand un titru de anticorpi neutralizanti, inclusiv impotriva tulpinii Delta.Dovada a faptului ca vaccinarea functioneaza este chiar Capitala, care are una dintre cele mai mari rate de imunizare. Din datele analizate reiese ca aproape 70% din totalul bucurestenilor au capatat imunitate naturala sau prin vaccinare la COVID-19, acest lucru fiind corelat cu rata ridicata de vaccinare inregistrata in Bucuresti Cercetarea s-a desfasurat pe un esantion reprezentantiv de 943 de persoane, rezidente in orase cu particularitati diferite in ceea ce priveste rata de vaccinare si rata de infectare: Bucuresti, Cluj, Constanta, Timisoara - zona 1, respectiv Giurgiu, Suceava si Piatra Neamt - zona 2.