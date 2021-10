Cum a ajuns una dintre cele mai mici comune din țară să aibă cele mai multe cazuri de COVID la mia de locuitori: ”Au mers să vadă ce e, cum e”

Cu 24,32 de cazuri de COVID-19 la mia de locuitori, comuna prahoveană Călugăreni este localitatea cu cea mai mare incidență din țară la ora actuală, urmată îndeaproape de alte două comune din județul Ilfov, Corbeanca și Clinceni, unde rata incidenței este de peste 20 de cazuri la mia de locuitori.

Cum a ajuns una dintre cele mai mici comune din România, unde locuiesc puțin peste 1000 de persoane, să se poziționeze în topul localităților cu cele mai multe infectări cu noul coronavirus la mia de locuitori, a explicat Ion Enache, primarul din Călugăreni.

Acesta susține că de la începutul pandemiei, din februarie-martie 2020 și până la finalul lunii septembrie 2021, în comună nu a fost înregistrat niciun caz de COVID-19. Localnicii cred că noul virus a apărut în localitate odată cu ”un bucureștean” care a venit la Călugăreni pentru a-și vizita o rudă în vârstă.

”Apoi au căzut toți unul după altul, cam două zeci și ceva în două săptămâni. Presupunem noi că virusul a fost adus de un bucureștean care a venit în vizită la cineva de aici de la noi. Când omul a început să se simtă rău, vecinii au mers să vadă ce e, cum e, dacă e bine, dacă are nevoie de ceva, fără să știe ei că are COVID și așa au luat toți, unii de la alții. Vă dați seama că n-au știut că sunt infectați, pentru că la noi în comună nu a fost niciun caz până acum. Am reușit să ținem în frâu pandemia asta aici la Călugăreni, până acum în septembrie”, a precizat Ion Enache, primarul comunei cu cea mai mare rată de infectări.

Edilul a precizat că toți cei care s-au infectat, 24 de persoane, sunt oameni în vârstă, de peste 70 de ani, iar doi dintre aceștia au și murit între timp, ambii și cu alte afecțiuni medicale. Ceilalți, deși vârstnici, au dus boala ”pe picioare”, iar începând de marți 12 octombrie, o parte dintre aceștia vor ieși din izolare.

”Cam asta a fost cred, pentru că de vineri nu a mai apărut niciun caz nou la noi în comună”, a precizat primarul Ion Enache.

Edilul susține că în Călugăreni oamenii refuză cu încăpățânare să se vaccineze, în ciuda faptului că au fost îndemnați să se imunizeze atât de reprezentanții administrației publice locale, dar și de preotul din comună.

”Am avut și caravana mobilă în comună, dar s-au vaccinat vreo zece persoane. Nu am ce să le fac, nu vor. Noi la primărie suntem toți vaccinați, iar în noiembrie suntem programați pentru cea de-a treia doză”, a mai spus Ion Enache.

Acesta a precizat că face tot ceea ce îi stă în putință pentru ca situația să nu se agraveze mai mult decât este. Localnicii, susține edilul, au cam prins frică de boală, motiv pentru care ulițele celor două sate sunt acum pustii și rare ori mai vezi un om ieșind din curtea lui.

”Se tem oamenii. Să vedeți, după ora 18.00 nu mai găsești țipenie de om și ziua sunt foarte puțini. Ies doar pentru strictul necesar și atât, în rest în casă, în curte, toți, dar e târziu. A fost focar, asta este clar, și când a bubuit, a fost unul după altul ”, spune Ion Enache.

Conform procedurilor în vigoare, persoanele infectate cu SARS-CoV-2 trebuie să rămână în izolare 14 zile, iar apoi pot ieși din casă fără să facă un test PCR care să confirme că nu mai este infectat. Acum aceasta este frica cea mare a edilului.

”Noi îi scoatem din casă de pe hârtie. I-a trecut perioada aceea de 14 zile în care trece peste boală, dar noi nu știm dacă omul mai are sau nu mai are boala. Poate ar fi bine să verifice cineva, un medic”, este de părere primarul.

Acesta a precizat că deja de sâmbătă au început să iasă din izolare primii localnici infectați cu SARS-CoV-2, iar marți și miercuri, 12,13 octombrie, urmează un alt grup care termină perioada de carantină.

