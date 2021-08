Ce se mai întâmplă cu celebrele izolete pentru bolnavii de COVID-19. "Pandemia justifică graba. Altfel, ele ne sunt utile"

Unde sunt izoletele de la Armată

Acum aceste sisteme de izolare mai sunt folosite doar la exerciții, în așteptarea unei alte pandemii sau a unei contaminări cu agenți biologici.În România ar fi, în acest moment, aproximativ 120 de astfel de izolete. Dintre acestea, 80 sunt în dotarea Armatei, iar restul la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.De fapt, Ministerul Apărării Naționale a comandat, în primăvara anului trecut, 100 de sisteme de izolare. Au fost primite în câteva tranșe. Însă nu a mai fost nevoie de acestea. Astfel, MAPN a donat o parte din izolete: 10 în Republica Moldova, 10 în Ucraina. Restul au intrat în înzestrarea armatei.”Noi am comandat 100 de izolete, iar valoarea totală a contractului a fost de 2.088.927,65 lei. Zece dintre acestea au fost donate Republicii Moldova și încă zece au fost donate Ucrainei.Aceste izolete se numesc, de fapt, sisteme de izolare și transport contaminat cu agenți biologici. Ceea ce înseamnă că ne sunt utile pe câmpul de luptă. Ele nu au fost cumpărate doar pentru pandemii. Pandemia justifica graba. Altfel, ele ne sunt utile și au rămas în înzestrarea armatei pentru a fi folosite într-un eventual conflict. Iar atunci când există o contaminare cu agenți biologici să poate fi folosite. Armata trebuie să fie pregătită pentru orice tip de amenințare”, a explicat Colonel (r) Daniel Anghel, purtătorul de cuvânt al Ministerului Apărării Naționale pentru Ziare.comIzoletele de la Armată sunt de concepție 100% românească și au fost dezvoltate de cercetătorii militari împreună cu medicii militari și îndeplinesc standardele de securitate pentru prevenirea riscurilor de contaminare în zona de izolare și pe traseul de transport al persoanei infestate, spuneau, în aprilie 2020, oficialii MApN.„S-au creat astfel condițiile necesare pentru demararea procesului de producție, în cel mai scurt timp, a acestei izolete de concepție 100% românească în țară, de către STIMPEX SA, în colaborare cu CN ROMARM SA”, mai arăta MApN.Inspectoratul General pentru Situații de Urgență are în dotare 40 de izolete cu presiune negativă pentru transportul pe targă. Acestea fiind distribuite la nivelul Inspectoratelor pentru Situații de Urgență din țară. Până să apară primele cazuri de infectări cu SARS-COV-2, izoletele au fost folosite de ISU în exerciții de intervenție în caz de pandemie, au transmis reprezentanții IGSU pentru Ziare.com.Manipularea unei izolete nu este nicidecum ușoară, așa cum s-ar părea la prima vedere. Este nevoie de cel puțin patru oameni echipați care să poată transporta un pacient în izoletă.Transportul pacienților cu COVID-19 din România se face în prezent cu ambulanțe, dar fără izoletă, spre deosebire de începutul pandemiei, când acest sistem era considerat obligatoriu la fiecare transport.Conform IGSU, în cazul în care o persoană infectată cu noul coronavirus are nevoie de transport la spital, sunt folosite autotutilitare pentru transport victime multiple dar și ambulanțe. Autospecialele de transport victime multiple sunt prevăzute cu un compartiment special unde este izolat bolnavul și nu are contact cu echipajul. Și în prezent, membrii echipajului care transportă pacienții COVID-19 sunt echipați în combinezoane. Atât personalul cât și autospecialele sunt decontaminate.De fapt, izoletele de la IGSU nu au fost luate pentru epidemia de COIVD-19, acestea fiind achiziționate cu câțiva ani înainte, când exista pericolul extinderii epidemiei de Ebola.Întrebat, recent, la o emisiune a DIGI 24 , de ce au dispărut izoletele din peisaj, Raed Arafat a explicat că acestea nu mai sunt justificate , având în vedere că acum cunoaștem mult mai multe date despre virus și știm cum să ne protejăm.„La începutul pandemiei numărul cazurilor era foarte mic și nu știam multe despre virus. Izoletele erau foarte importante pentru a păstra pacientul izolat și de personalul medical și de anturajul lui. Încet, încet, numărul cazurilor a crescut mult, dar în același timp am aflat mai multe despre virus și cum ne protejăm și izoletele nu mai erau justificate să le folosim când am ajuns la mii de pacienți”, a explicat Raed Arafat Dacă ar apărea un nou virus extrem de contagios, cum este SARS-CoV-2, despre care nu se cunosc prea multe lucruri, izoletele vor fi din nou folosite, a continuat șeful DSU.„Izoletele au locul lor până la un anumit moment, până la o anumită limită. Folosirea lor la început a fost corectă și justificată, nefolosirea lor, este la fel, corectă și justificată”, a adăugat Arafat.La data de 20 iulie 2020, pe rolul Direcției Naționale Anticorupție sunt în lucru un număr de 50 de dosare care au ca obiect fapte penale, infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție, săvârșite în legătură cu situația epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, potrivit unui răspuns transmis la solicitarea Ziare.com.Multe dintre acestea se refereau la încălcarea prevederilor legale pentru organizarea, derularea unor contracte de achiziții publice directe, a unor echipamente de protecție: măști, viziere, combinezoane, izolete și alte materiale , de asemenea, achiziționarea de măști medicinale neconforme, considerate periculoase și interzise în Uniunea Europeană, stabilirea centrelor de carantină și repartizarea persoanelor în centrele de carantină.