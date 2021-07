Judetele care au ajuns la incidenta 0 a cazurilor noi de COVID-19

Noua cazuri de COVID-19 in Bucuresti

Concret, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 33 de noi infectii cu SARS - CoV - 2.In ceea ce priveste incidenta inregistrata la 14 zile, niciun judet nu depaseste 0,10 cazuri la mia de locuitori Trei judete: Buzau, Covasna si Hunedoara, apar cu 0 cazuri de noi imbolnaviri.Referitor la clasamentul judetelor care nu au niciun caz de COVID-19 confirmat in ultimele 24 de ore, intr-o asemenea situatie sunt Alba, Bijor, Bistrita Nasaud, Botosani, Braila, Buzau, Calarasi, Constanta, Covasna, Dambovita, Galati, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomita, Ilfov, Maramures, Mehedinti, Mures, Neamt, Salaj, Sibiu, Suceava, Teleorman, Tulcea si Vrancea.In Municipiul Bucuresti, aflat la o incidenta de 0,3 cazuri de COVID-19 la mia de locuitori, au fost confirmate noua cazuri de imbolnavire in ultimele 24 de ore.In prezent, 67 de persoane sunt internate la ATI, in timp ce trei decese au fost raportate de autoritati.