Localitatea din Romania care intra in scenariu rosu, dupa ce numarul cazurilor de COVID-19 a crescut dramatic

Comuna Viisoara, care are o populatie de 1.799 de locuitori, a inregistrat in ultimele 14 zile sase cazuri de infectare cu coronavirus In municipiul Botosani, insa, rata de infectare este zero, in timp ce la nivel judetean indicele este de 0,05 cazuri la mia de locuitori, potrivit Monitorul de Botosani Potrivit raportarii din data de 25 iunie, in ultimele 24 de ore autoritatile sanitare anuntasera ca, la nivel judetean, au fost inregistrate doua nou cazuri de COVID-19. Este vorba despre o persoana din Hlipiceni si una din Sendriceni.De la debutul pandemiei si pana in prezent 14.068 de botosaneni au contractat virusul care a schimbat fata planetei timp de mai bine de un an. Dintre acestia 13.349 s-au vindecat de boala, iar alti 697 si-au pierdut, din nefericire, viata in urma imbolnavirii. In prezent, la nivelul judetului, mai sunt 22 de cazuri active de COVID-19.