Situație financiară dificilă la „Marius Nasta”. Mai primeşte doar Remdesivir din medicamentele necesare pentru pacienţii COVID

"«Marius Nasta» trece printr-o situaţie specială, a mai pierdut la contractul cu Casa încă zece milioane de lei anual pentru că avem nişte paturi care au fost suspendate şi sincer când ţi se pune în faţă un contract care are o anumită sumă şi totul în jur explodează ca preţuri, nu prea ai de unde să iei banii. Iar servicii de sănătate într-un spital în care tratezi tuberculoză şi COVID nu poţi să faci suplimentare ca să ai venituri proprii ca să plăteşti aceste cheltuieli”, a declarat Beatrice Mahler, duminică, la Digi24 Ea a precizat că din medicamentele necesare pacienţilor COVID mai primeşte de la Ministerul Sănătăţii doar Remdesivir."Încă primim Remdesivir, dar celelalte medicamte pentru pacientul COVID trebuie să le achiziţionăm din banii primiţi de la Casă, care sunt foarte puţini. Nu poţi să faci sănătate şi să oferi alimente, condiţii, aparatură, service la aparatură, mentenanţă, personal calificat şi până la urmă tot ceea ce este necesar unui pacient fără să ai bani”, a explicat managerul.Mahler a afirmat că a informat Ministerul Sănătăţii despre problemele financiare cu care se confruntă unitatea medicală, dar că nu a primit răspuns."«Marius Nasta» are dezavantajul că este un spital din subordinea Ministerului Sănătăţii. Celelalte mai au o şansă să primească finanţare de la autoritatea locală. Noi trebuie să ne finanţăm singuri, la «Marius Nasta» nici măcar factura de utilităţi nu este plătită de nimeni. Noi plătim tot, tot, tot, de la deşeuri la utilităţi singuri pentru că nu avem cum să cerem autorităţii locale acest lucru. Am trimis adresă către ministerul Sănătăţii, am informat acest lucru şi nu am primit niciun răspuns”, a declarat Beatrice Mahler.