Jurnalul unui tânăr îmbolnăvit de COVID după ce s-a vaccinat: "După 6 zile au început simptomele ciudate. În ziua 10 am sunat la 112"

Numărul celor infectați cu COVID crește de la o zi la alta, cei mai mulți dintre cei care se îmbolnăvesc sunt nevaccinați, sunt însă situații când virusul nu îi ocolește nici pe cei cu schema de imunizare completă.

Este cazul unui tânăr care își povestește experiența, într-o postare pe Facebook:

"Sunt vaccinat de prin aprilie cu două doze de Pfizer. Mai aveam câteva zile cred până puteam face doza 3, dar se pare că se amână momentan.

Fix acum două săptămâni a venit cineva la mine, dimineață. După 15 minute în care am vorbit puțin, mi-a spus că se simte rău și că a avut frisoane azi noapte. Am rugat-o imediat să plece.

Din păcate 15 minute în interior fără masca au fost de ajuns să mă infecteze, chiar dacă sunt vaccinat.

Când a apărut și la mine febra după câteva zile am sunat la dsp. Am decis să merg eu la un centru de testare când am văzut că nu mai vin.

DSP nu m-a mai contactat de atunci.

A două zi după test am primit pe mail un pdf de la corona forms care spunea că sunt pozitiv și că pot folosi documentul la medicul de familie, probabil să îmi dea concediu.

Marți și miercuri am avut o senzație în gât, joi cred că a apărut febra, la 3 zile de la infectare. Sâmbătă și duminică a fost maximul de febra. În general am avut 37.5.

În weekend, în zilele 4-5 de la infectare poate am ajuns pe la 38, 38.5, mai ales noaptea.

Dimineața arată tricoul meu de parcă aș fi făcut făcut sport toată noaptea.

Am avut și dureri în corp, dar nu insuportabile. Până aici a fost cam că o gripă medie.

De luni au început simptomele ciudate. A început să mă doară puțin ochiul drept.

Am prins o tușe foarte puternică.

Inițial mă dureau plămânii când tuseam, în prima zi în partea de sus, a două zi în partea de jos, dar au trecut durerile astea în 2 zile.

După 2 zile de tușe a început o durere în piept, în fața-stânga, în dreptul inimii, când tuseam. Durerea a crescut până sâmbătă când am început antiiflamatoriile.

Vineri, la 10 zile de la infectare m-am speriat foarte tare de durerea de piept, mă temeam să nu fie cheaguri de sânge.

Am sunat la 112 și de data asta, pentru durerea de piept, au venit în sub o ora.

Mi-au spus că probabil mi s-a inflamat zona aceea din dreptul inimii de la tușe și nu crede că sunt cheaguri.

Între timp, acum în ziua 14 tusea s-a mai domolit, reapare tare dacă vorbesc. Pot tuși acum fără să mă doară în partea stânga", a relatat tânărul.

