Maternitate din București, închisă de astăzi pentru pacientele non-covid. ”Trebuie să găsim loc pentru bebeluși, lăuze și femeile operate”

Dr. Manuela Predilă, medic primar obstetrică-ginecologie la Maternitatea Bucur din Capitală a declarat pentru News.ro că, după numai trei luni în care maternitatea a funcţionat în regim mixt - din 3 iulie - medicii îngrijind şi paciente COVID, şi paciente non -COVID, unitatea se transformă acum din nou în maternitate dedicată exclusiv îngrijirii gravidelor cu COVID- 19.

Maternitatea Bucur a fost unitate exclusiv COVID din 15 martie 2020 până pe 3 iulie 2021. Medicul a explicat că împreună cu colegii au putut vedea o înştiinţare în care scrie clar că la Maternitatea Bucur nu mai pot fi aduse urgenţele non-COVID.

De astăzi, spune Dr. Predilă, unitatea sanitară nu mai internează gravide non-COVID şi nu va mai avea loc aici nicio naştere şi nicio intervenţie chirurgicală non-COVID. Medicul spune că medicii din maternitate sunt consternaţi şi trişti pentru că nu îşi mai pot urmări pacientele până la final, până în clipa în care vor aduce pe lume copiii.

Dr. Predilă afirmă că atât ea, cât şi colegii săi, au în evidenţă gravide care trebuie să nască în următoarele 7-10 zile şi că acestea sunt nevoite acum să caute alt medic care să le ia în evidenţă şi implicit altă unitate sanitară unde să poată naşte. Este foarte posibil ca toate femeile însărcinate, sau cele care au născut deja, împreună cu bebeluşii să fie externate în perioada imediat următoare, pe rând.

“Conducerea spitalului a solicitat, scrie acolo, ca în urma unei videoconferinţe care a avut loc ieri şi la care a participat conducerea, Ministerul, centrul de coordonare, să nu mai trimită urgenţe non-COVID. Au solicitat acest lucru până primim avizul temporar de funcţionare ca unitate exclusiv COVID.

De ieri nu mai internăm şi de astăzi nu va mai avea loc nicio naştere şi nicio intervenţie chirurgicală non-COVID în maternitatea Bucur.

Maternitatea a fost redeschisă şi pentru pacientele non-COVID din 3 iulie, când am primit prima pacientă non-COVID cu mare bucurie din partea tuturor, şi până acum, la sfârşitul lui septembrie.

Maternitate exclusiv COVID înseamnă că noi, ca medici angajaţi ai acestei maternităţi, nu avem voie să îngrijim decât paciente cu test SARS-CoV-2 pozitiv, ori antigen rapid ori PCR.

Dr. Manuela Predilă: Noi nu am cerut să ne ocupăm doar de non-COVID vrem însă să ne putem îngriji şi pacientele noastre non-COVID. Nu există nicăieri în lume maternitate sau spital exclusiv COVID

Din câte ştim noi, toate maternităţile au circuite, au locuri pentru îngrijirea pacientelor COVID din câte ştim noi, a fost un Ordin al Ministrului Sănătăţii de câteva luni, înainte ca noi să ne redeschidem şi pentru non-COVID, ştiu sigur că Spitalul Universitar are, ştiu sigur că are şi Spitalul Cantacuzino, Polizu, Giuleşti, aceste maternităţi cu siguranţă au şi locuri non-COVID, şi noi avem locuri COVID, noi nu am cerut să ne ocupăm doar de non-COVID, ne dorim însă să ne putem îngriji şi pacientele noastre non-COVID, să fim micşti, aşa cum este în toată lumea.

Nu există nicăieri în lume maternitate sau spital exclusiv COVID, din nou la noi s-a luat această hotărâre”, a explicat pentru News.ro Dr. Manuela Predilă.

Femeile însărcinate luate în evidenţă de medicii de la Maternitatea Bucur, extrem de îngrijorate de ce se va întâmpla cu ele în perioada următoare. Multe dintre ele nu vor să accepte ideea că trebuie să caute alt medic care să le ia în îngrijire şi că vor naşte în alte maternităţi. Dr. Manuela Predilă: “Suntem trişti că nu suntem lăsaţi să ne practicum profesia, că nu putem să simţim bucuria când aduc pe lume bebeluşii”

“Am primit zeci de mesaje şi de telefoane, “Ce se întâmplă cu noi, ce o să facem, vreau să mă sfătuiţi ce o să fac, să-mi spuneţi sigur că nu mai pot naşte cu dumneavoastră, să mă îndrumaţi unde să merg, sunteţi sigură că aşa este, de când, de când se va întâmpla acest lucru?”, nici noi nu avem o data exactă, ştim doar că nu mai internăm şi că de mâine nu mai primim non COVID.

Dr. Manuela Predilă: Probabil pacientele non-CVOID se vor externa pe rând, trebuie să găsim locuri pentru bebeluşi, trebuie să găsim locuri pentru lăuze, pentru pacientele operate

Probabil pacientele non-COVID se vor externa pe rând, nu ştim dacă toate joi, trebuie să găsim locuri pentru bebeluşi, trebuie să găsim locuri pentru lăuze, pentru pacientele operate. Se sistează internările şi s-a trimis această înştiinţare către toate serviciile de coordonare, SMURD, Ambulanţă, Centrul de Coordonare, DSU, să nu mai trimită urgenţe non-COVID către maternitate. Noi astăzi am văzut-o.

Avem în jur de 100 de locuri, suntem a doua maternitate ca mărime după Polizu. Polizu a avut şi în perioada primelor valuri 4 locuri COVID, au avut multe locuri non-COVID, noi nu am avut deloc non-COVID, noi am fost închişi complet pentru non covid.

De ce am fost din nou aleşi? Ne-am întrebat şi noi. Poate pentru că ne-am descurcat foarte bine în primele valuri, nu ştiu ce să cred. Sentimentul la noi nu mai este nici de teamă că îngrijim doar paciente covid, nu mai este groaza aceea din 17 martie 2020 când am fost primul spital din ţară declarat exclusiv COVID, nu mai este groaza aceea, le-am îngrijit, doamnele s-au ataşat de noi, ulterior, când au devenit negative am putut să ne şi vedem, au venit ca lăuze după aceea la control în îngrijirea noastră, nu mai este nici sentimentul de nedreptate, că suntem doar noi, câţiva, nerotiţi, aceiaşi medici care îngrijim COVID, nu mai este nici apăsarea că iarăşi îţi desfăşori orice act medical în acele costume care îngreunează complet intervenţiile chirurgicale, naşterile, chiar şi evaluările, că nu vezi bine, ai vizieră, ai mască, ai trei perechi de mănuşi, ai echipamentul acela special, din care ieşi înmuiat pur şi simplu din zona roşie. Este tristeţea că nu poţi să-ţi practici profesia pentru care eşti pregătit, şi că nu poţi să fii alături de paciente.

Am avut timp să mă gândesc care este de fapt sentimentul după un an şi jumătate de COVID, în cele două luni de non-COVID, care este sentimentul cel mai acut pe care l-am simţit, şi acesta a fost, tristeţea că nu suntem lăsaţi să ne practicăm profesia, nu putem să ne urmărim pacientele şi să finalizăm, să simţim bucuria lor atunci când aduc pe lume bebeluşii.

Dr. Predilă: Sentimentul este consternarea, nouă ni se ia acest drept de a îngriji pacientele non-COVID Am avut zeci de telefoane de la doamnele pe care le avem în îngrijire, foarte triste, să nu spun disperate, că nu pot merge mai departe cu noi.

Sentimentul este consternarea, nu poţi să spui nici că eşti furios, înţelegi că trebuie să trecem prin această perioadă, suntem medici totuşi, dar haideţi să îngrijim şi COVID, şi non-COVID, fiecare dintre noi. Să te transformi iarăşi, o maternitate atât de mare, care deserveşte partea de sud a Bucureştiului, să scoţi 25 de medici ginecologi din activitate, să reduci cu foarte mult ca procent activitatea noastră, pentru că sunt mai puţine gravide COVID decât non-COVID, nouă ni se ia acest drept de a îngriji pacientele non-COVID.

Am avut zeci de telefoane, şi eu şi colegii mei, de la doamnele pe care le avem în îngrijire foarte triste, să nu spun disperate că nu pot să meargă mai departe cu noi”, a declarat Dr. Manuela Predilă.

Ce înseamnă pentru medicii de la Maternitatea Bucur să lucreze doar cu paciente cu COVID-19, aşa cum s-a întâmplat în aproape toată perioada scursă de la începutul pandemiei. Maternitatea Bucur este primul spital dedicat exclusiv COVID încă de la începutul pandemiei în România. Dr. Predilă: “Trebuie să ne mişcăm foarte repede, este foarte greu, nu ne vedem unii pe alţii în timpul manevrelor medicale, suntem complet echipaţi, nu ne-am văzut un an şi jumătate”

“Naşterea se poate complica, pot avea loc sângerări, trebuie să te mişti foarte rapid, trebuie să soliciţi echipa ATI, trebuie eventual să ajungi la transfuzii, poţi să ai urgenţe medico-chirurgicale, poţi să ai placenta praevia, trebuie să te mişti foarte repede şi îţi este greu să o faci pentru că, peste echipamentul de protecţie ai în mod evident costumele sterile de sală, noi purtăm peste acel echipament şi halatul steril, încă o pereche de mănuşi ca să putem intra în sală, să nu contaminăm pacientele, trebuie să deschizi abdomenul, intri în sală ca să faci o cezariană, trebuie să fii perfect steril, peste acele costume noi mai avem şi echipamentele de sală de operaţie, medicii ATI sunt alături de noi dacă este caz de intervenţii, suntem cu toţii echipaţi, nu ne vedem unii pe alţii, noi nu ne vedem, nu ne-am văzut un an şi jumătate, în timpul manevrelor medicale suntem complet echipaţi.

Imediat cum am aflat le-am înştiinţat, este dreptul lor de a se orienta în altă parte, dacă nu mai pot naşte cu noi, imediat cum am aflat le-am spus”.

Sunt gravide care trebuie să nască într-o săptămână şi care vor ajunge în grija altor medici, după ce au fost urmărite constant de medici de la Maternitatea Bucur, de care s-au ataşat foarte mult

“Sunt multe gravide pe care le avem în evidenţă pentru că sunt diferite vârste de sarcină, sunt câteva, în jur de 5-6, care urmează să nască într-o săptămână, în 7-10 zile, dacă fiecare dintre noi cu siguranţă are acest număr de gravide în îngrijire, plus gravidele care se adresau, mai mult sau mai puţin urmărite, din sector, deservim un sector mare şi judeţele limitrofe, noi şi COVID am primit din toată Muntenia, din Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, am primit din Ploieşti, am primit din Argeş.

Am amuţit, a fost o consternare, nici nu ne-am putut supăra, fiecare s-a gândit cum îşi înştiinţează gravidele, cum le îndrumăm, cum iarăşi rugăm colegii noştri, fiecare pe unde mai ştie, să le primească, să le ia în îngrijire în ultima lună, să ştie un pic situaţia lor, fiecare gravidă are situaţie specială.

Am apelat la colegii noştri să ne primească şi gravidele urmărite de noi. Să vedeţi zeci de mesaje pe care le-am primit cu toţii, în care ne spun “Ce se va întâmpla cu noi?”

“Nu este posibil ca să nasc decât cu dumneavoastră, eu nu mă duc în altă parte, trebuie să veniţi!”

Îmi spun: “Nu este posibil ca să nasc decât cu dumneavoastră, eu nu mă duc în altă parte, trebuie să veniţi, trebuie să veniţi”, nu ştii cum să-i spui că şi celălalt coleg este foarte bun, “Haideţi că o ştiu, noi am fost colege, haideţi că, cu siguranţă, vă va primi foarte bine, eu nu pot, eu merg doar cu dumneavoastră”, aşa spun, chiar dacă le spui că o să fie foarte bine şi în altă parte, şi cu alţi colegi, se ataşează, este o perioadă emoţională deosebită în sarcină.

Am vrea să ne putem îngriji şi pacientele non-COVID, noi am putut îngriji în această perioadă şi COVID, şi non-COVID, şi putem în continuare, am putut face circuite, şi celelalte spitale au circuite, haideţi să încercăm, aşa cum este peste tot în lume, să fie spitale mixte, să nu mai fie spitale doar COVID. În această perioadă de trei luni am îngrijit şi paciente COVID, şi non-COVID, să încercăm să mărim numărul, dar să nu tăiem complet zona verde”, a declarat Dr. Manuela Predilă, medic primar obstetrică-ginecologie la Maternitatea Bucur din Capitală.

