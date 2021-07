Noua metoda de "chiulit" a adolescentilor britanici. Falsifica testul COVID-19 cu suc de portocale

Un nou trend aparut pe platforma preferata de milioane de adolescenti din intreaga lume, face furori dupa ce s-a descoperit ca anumite alimente pot transforma un test de Covid intr-unul pozitiv, scrie Ora de Sibiu In ultimele zile, video-uri in care tinerii aplica diverse lichide pe testele rapide pentru a le face sa fie pozitive au acumulat milioane de vizualizari pe TikTok.S-a pornit de la sucul de portocale, iar pe parcurs, cu cat utilizatorii ofereau sugestii, s-a descoperit ca ar functiona chiar si cu ketchup, kiwi, otet sau dezinfectant.Fenomenul pare sa fie legat de aciditatea pe care aceste bauturi si alimente o contin. Astfel, cu cat un suc, de exemplu, este mai acidulat, cu atat mai sigur poti obtine un test pozitiv de Covid-19.Rezultatul a socat pe toata lumea, in special pe unii elevi britanici care s-au folosit de noile informatii pentru a scapa de scoala pentru doua saptamani, scrie i.news.co.uk.In total, clipurile incarcate sub hashtag-ul #fakecovidtest au fost vizualizate de peste 6,5 milioane de ori.Insa acum acele videoclipuri nu mai pot fi vazute pe reteaua de socializare. la cautarea dupa #fakecovidtest, TikTok afiseaza urmatorul mesaj:"Aceasta fraza poate fi asociata cu un comportament sau continut care incalca regulile noastre. Promovarea unei experiente sigure si pozitive este principala prioritate a TikTok. Pentru mai multe informatii, va invitam sa consultati Regulile comunitatii".