Mortalitate ridicată în rândul pacienților sub 65 de ani, care au făcut forme grave de covid. Mesajul tranșant al unui medic: ”Vaccinați-vă urgent”

Un studiu în care au fost urmăriți timp de un an pacienți care au trecut prin boală relevă că persoanele care au trecut prin forme grave de boală au un risc ridicat al mortalității un an mai târziu.

Medicul Gabriel Tatu-Chițoiu atrage atenția asupra acestui lucru și recomandă tuturor să se vaccineze dacă nu au făcut-o până acum.

”Au început să apară date relativ la evoluția pe timp de un an a pacienților care au trecut prin COVID. Studiul pe care îl citez mai jos a identificat o mortalitate farte mare la pacienții sub 65 de ani care au supraviețuit inițial unei forme severe de COVID.

"...riscul de mortalitate la 12 luni în rândul adulților sub 65 de ani care sunt internați cu COVID-19 este crescut cu 233% față de cei care sunt negativi pentru COVID-19. Aproape 80% dintre decesele din rândul pacienților cu COVID-19 au fost din alte cauze decât cele respiratorii sau cardiovasculare. Întrucât aceste decese nu au fost cauzate de o cauză directă de deces COVID-19 în rândul acestor pacienți care s-au recuperat din episodul inițial de COVID-19, aceste date sugerează că insulta biologică cauzată de COVID-19 și stresul fiziologic din cauza COVID-19 sunt semnificative", scrie medicul pe Facebook.

Astfel, deși vârstnicii au un risc mai mare de deces dacă fac boala, se pare că există un risc al mortalității și în rândul celor mai tineri, dar după ce au trecut prin boală.

”Acest studiu se adaugă la literatura acumulată a sechelelor post-acute în urma unei infecții cu COVID-19. În timp ce cei de 65 de ani și peste au mai multe șanse de a fi spitalizați și de a muri din cauza COVID-19 decât cei sub 65 de ani (18), am constatat că mortalitatea la 12 luni a celor sub 65 de ani spitalizați cu COVID-19 a crescut mai mult decât omologii lor mai în vârstă atunci când comparativ cu grupul negativ COVID-19.

Chiar dacă ne-am concentrat în primul rând pe mortalitatea de orice cauză, am putut determina impactul COVID-19 asupra riscului de deces respirator și cardiovascular în aval. Marea majoritate a deceselor nu intrau în aceste categorii. Aceste descoperiri noi identifică domenii critice pentru cercetări viitoare și demonstrează natura omniprezentă a sechelelor COVID-19. Ei sugerează, de asemenea, că indivizii mor din cauza unei varietăți de afecțiuni”, a mai arătat medicul.

Ads