Nelu Tătaru anunță creșterea numărului de paturi la ATI. „În două zile s-a dublat şi numărul de cazuri noi şi numărul de decese”

Consilierul onorific al premierului Nelu Tătaru a afirmat miercuri, 15 septembrie, că în prezent sunt operaţionale 933 de paturi de ATI pentru bolnavii COVID, dar se poate ajunge la 1.500 de astfel de paturi.

“S-a făcut o analiză a numărului de paturi, a resursei umane, există un plan de rezilienţă de 1.500 de paturi pe Terapie Intensivă, în acest moment sunt operaţionale 933 de paturi. Se aşteaptă ca zilele următoare să dea şi direcţia rapidităţii cu care aceste paturi vor deveni operaţionale.

Am opinat în continuare pentru o aşezare zonală şi regională a acestui număr de paturi în contextul în care evoluţia o putem vedea, există diferit în diferite zone ale ţării. În acelaşi timp, am pus problema resursei umane, resursa umană din sănătate, care după un an şi jumătate, în acest al patrulea val în continuare sunt în prima linie”, a declarat, miercuri, Nelu Tătaru.

Întrebat dacă vor fi suficiente aceste paturi, el a răspuns: “Nu ar trebui să ajungem acolo. Paturile nu le aduce nimeni şi nu le ia nimeni. Paturile se adaptează în funcţie de necesitate, în funcţie de zonă, în funcţie de spital, în funcţie de localitate. Cred că o colaborare mult strânsă, o autoritate mult mai mare a DSP-urilor în relaţia cu spitalele, cu managerii spitalelor, poate duce ca un număr necesar de paturi să existe pentru fiecare localitate şi pentru fiecare zonă”.

Nelu Tătaru a mai transmis că ne aflăm într-o transmitere comunitară accentuată.

“Suntem într-o transmitere comunitară accentuată, după cum am văzut în două zile s-a dublat şi numărul de cazuri noi şi numărul de decese. Cred că este un semnal de alarmă care trebuie să ne ducă la a lua nişte decizii şi nişte asumări”, a explicat fostul ministru al Sănătăţii.

El a fost întrebat dacă trebuie impuse mai multe restricţii, precizând că acestea trebuie să fie şi respectate.

“Cred că restricţiile pe care le avem sunt suficiente, dar trebuie şi respectate, iar implementarea lor trebuie verificată, dacă este pusă în practică.Sunt adeptul faptului că nu ar trebuit să plătească cel care s-a vaccinat, cel care a respectat nişte condiţii, cel care şi-a asumat şi acele aşa zise riscuri ale vaccinării şi în acest moment să nu poată beneficia de o activitate culturală sau de orice beneficiu în contextul în care ceilalţi îi îngrădesc acest lucru”, a mai declarat Nelu Tătaru.

