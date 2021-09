A apărut o nouă tulpină COVID. Mutațiile sunt similare cu cele observate la Delta

Institutul Național de Boli Transmisibile din Africa de Sud a transmis un semnal de alarmă cu privire la evoluția noii tulpini, C.1.2.Tulpina a fost identificată în provinciile din țară . Diferența e că are o rată mai scăzută de contagiozitate.Cu toate acestea, C.1.2. prezintă mutații în genomul viral similare cu cele observate în variantele de interes și variante de îngrijorare, cum ar fi Delta. În plus, are unele mutații suplimentare.Institutul Național pentru Boli Transmisibile din Africa de Sud a comunicat că adună date pentru a stabili cum a apărut această mutație și cum va evolua."Vaccinurile vor oferi în continuare niveluri ridicate de protecție împotriva spitalizării și decesului", au transmis cercetătorii de la institut.