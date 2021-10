Enigma dispozitivelor care ”citesc” certificatele verzi. ”Cele 3.100 de telefoane mobile care pot verifica codurile QR sunt ale șefilor din poliție”

După ce sindicaliștii din poliție au semnalat faptul că nu sunt dotări pentru citirea codului QR de pe certificatul verde, MAI a transmis că sunt câteva mii în toată țara și vor mai fi achiziționate în curând și altele. În realitate, se pare că nu există nicio licitație pentru astfel de device-uri.

Polițiștii care vor să facă astfel de verificări vor fi nevoiți să folosească propriile telefoane pentru a descărca aplicația.

”Cele peste 3.100 de telefoane mobile despre care spune Ministerul de Interne că sunt în dotarea polițiștilor și cu acestea pot fi verificate codurile QR de pe certificatele COVID, sunt, în proporție de 90% ale celor cu funcții de conducere. Celelalte sunt la dispecerat și la ofițerul de serviciu, în diferite localități din țară.

Nici până în prezent licitațiile nu au fost urcate în SICAP. În acest moment nu avem o licitație în curs pentru achiziționarea de astfel de aparate. Pot verifica codul QR doar polițiștii care vor să-și pună la dispoziție telefonul personal pentru a face astfel de verificări, dar multora dintre ei le este frică să-l folosească pentru ca să nu existe posibilitatea să fie acuzați ulterior de prelucrarea de dare cu caracter personal prin mijloace care nu fac parte din dotarea poliției”, a explicat Cosmin Andreica, președintelui Sindicatului polițiștilor Europol.

Trei mari probleme cu scanarea codului, rămase nerezolvate

Polițistul mai semnalează că încă mai sunt nerezolvate trei mari probleme ale legislației referitoare la acest cod QR.

Prima dintre ele este că un client nu este obligat să îi arate polițistului certificatul verde.

”În legislație se stipulează că persoana este obligată să prezinte certificatul verde la intrarea în restaurant, bar, etc. Adică barmanului trebuie să îi demonstreze faptul că are un certificat verde, nu polițistului. Ceea ce înseamnă că dacă cineva trece de barman și ocupă loc la masă, iar după o oră vine polițistul pentru a-i verifica certificatul, persoana respectivă poate să-i spună că nu vrea să i-l arate. Iar polițistul nu are, în prezent, niciun fel de pârghie să-l constrângă pe clientul respectiv sau să-l amendeze ori să-l dea afară din local.

Polițistul poate să-l legitimeze, dar nu poate pe baza CNP-ului să interogheze baza de date. Aplicația este doar pentru a scana un cod QR pus la dispoziție de persoana respectivă”, a explicat Cosmin Andreica pentru Ziare.com.

A doua problemă este că personalul din HoReCa nu poate să verifice dacă cel care prezintă certificatul verde este și cel care îl deține cu adevărat.

”Adică dacă cineva vine cu un cod QR valid, barmanul îl scanează, însă nu știe dacă persoana din fața lui este cea a cărui certificat covid îi este prezentat și nici nu poate să afle acest lucru pentru că nu are dreptul s-o legitimeze”, a explicat polițistul.

”Iar de aici apare a treia problemă. Verifică certificatul și vede că te cheamă Pop Cornel, de exemplu și ești născut în data de.... Aceste două date sunt cu caracter personal.

Nimeni din personalul din cadrul HoReCa nu este autorizat ca operator de date cu caracter personal”, mai spune Cosmin Andreica.

MAI: Poliția are în dotare 3.174 de telefoane

Poliţia Română anunţa vineri, 27 septembrie, că are în dotare 3.174 dispozitive cu care poate verifica certificatele verzi, fiind demarată procedura de achiziţie pentru alte 8.333.

Poliţia Română a făcut, vineri, precizări cu privire la dispozitivele cu sistem de operare Android pe care le deţine instituţia pentru verificarea certificatelor verzi.

”La nivelul Poliţiei Române, s-a realizat o analiză, din care a reieşit că, la acest moment, există 3.174 de astfel de device-uri, pe care se pot face verificările necesare, conform noilor reglementări legale în vigoare. De asemenea, din această analiză, a reieşit faptul că necesarul, suplimentar faţă de stocul existent, este de 8.333 de astfel de aparate”, a transmis, vineri, Poliţia Română.

Sursa citată a precizat că s-au demarat deja procedurile de dotare a poliţiştilor cu aceste device-uri, astfel încât aceştia să pună în executare măsurile legale în vigoare.

Cu o zi înainte, Sindicatul Europol a anunțase că poliţiştii de ordine publică nu pot verifica certificatele verzi ale persoanelor, neavând în dotare telefoane de serviciu sau tablete cu sistem de operare Android. În plus, sindicaliştii atrag atenţia că administratorii diferitor localuri nu au calitate de operatori de date cu caracter personal şi acuză Guvernul de populism.

