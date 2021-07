Coronavirus Romania. A crescut simtitor numarul cazurilor noi inregistrate in ultimele 24 de ore. Trei decese raportate in intervalul mentionat

Trei noi decese raportate

Au fost raportate si alte sase decese anterioare acestui interval de timp. In sectiile de ATI sunt internati in continuare 51 de pacienti.Cu o zi in urma, au fost raportate 51 de cazuri noi si 4 decese in randul pacientilor COVID.Pana astazi, 14 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.081.405 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID - 19).1.046.537 de pacienti au fost declarati vindecati.In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 79 cazuri noi de persoane infectate cu SARS - CoV - 2 (COVID - 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.Pana astazi, 34.242 de persoane diagnosticate cu infectie cu SARS - CoV - 2 au decedat.In intervalul 13.07.2021 (10:00) - 14.07.2021 (10:00) au fost raportate de catre INSP 9 decese (4 barbati si 5 femei), ale unor pacienti infectati cu noul coronavirus, internati in spitalele din Arges, Ilfov, Iasi si Municipiul Bucuresti 6 dintre aceste decese sunt anterioare intervalului mai sus mentionat si au fost introduse in baza de date, la solicitarea Ministerului Sanatatii, de catre Directiile de Sanatate Publica din tara, in urma verificarilor efectuate.Astfel, 1 dintre acestea s-a produs in luna august 2020, 2 in noiembrie 2020, 1 in decembrie 2020, 1 in martie 2021 si 1 in aprilie 2021, in judetul Arges.Dintre cele 9 decese, 1 a fost inregistrat la categoria de varsta 50-59 ani, 2 decese la categoria de varsta 60-69 ani, 4 decese la categoria de varsta 70-79 ani si 2 decese la categoria de varsta peste 80 ani.Toate decesele inregistrate sunt ale unor pacienti care au prezentat comorbiditati.In unitatile sanitare de profil, numarul total de persoane internate cu COVID-19 este de 292. Dintre acestea, 51 sunt internate la ATI.Pana la aceasta data, la nivel national, au fost prelucrate 8.503.399 de teste RT-PCR si 1.616.899 de teste rapide antigenice. In ultimele 24 de ore au fost efectuate 13.077 de teste RT-PCR (6.206 in baza definitiei de caz si a protocolului medical si 6.871 la cerere) si 11.970 de teste rapide antigenice.Pe teritoriul Romaniei, 2.053 de persoane confirmate cu infectie cu noul coronavirus sunt in izolare la domiciliu, iar 622 de persoane se afla in izolare institutionalizata. De asemenea, 24.818 persoane se afla in carantina la domiciliu, iar in carantina institutionalizata se afla 23 de persoane.