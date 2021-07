La câte cazuri noi de covid pe zi pot fi introduse restricții suplimentare. Scenariile care i-ar putea viza pe nevaccinați

Ce se întâmplă dacă va crește numărul de cazuri

4 mai - 994 de cazuri noi

3 mai - 682 de cazuri noi

2 mai - 1.083 de cazuri noi

1 mai - 1.307 de cazuri noi

28 aprilie - 2.240 de cazuri noi

27 aprilie - 2.019 de cazuri noi

26 aprilie - 1.256 de cazuri noi

25 aprilie - 1.542 de cazuri noi

24 aprilie - 2.201 cazuri noi

Situația epidemiologică actuală în România

27 iulie – 175 de cazuri noi. 0,12 – cea mai mare incidență, în Ilfov

26 iulie – 84 de cazuri noi. 0,10 – cea mai mare incidență, în Ilfov.

25 iulie – 109 cazuri noi. 0,10 – cea mai mare incidență, în Ilfov.

24 iulie – 126 de cazuri noi. 0,09 – cea mai mare incidență, în Ilfov.

23 iulie – 104 cazuri noi. 0,08 – cea mai mare incidență, în Ilfov.

Situația epidemiologică din România la 1 iulie

30 iunie – 52 de cazuri noi

29 iunie – 73 de cazuri noi

28 iunie – 37 de cazuri noi

27 iunie – 46 de cazuri noi

Măsurile restrictive în vigoare la 1 iulie

Situația epidemiologică din România la 1 iunie

31 mai – 153 de cazuri noi. 0,57 cea mai mare incidență, în Alba.

30 mai – 158 de cazuri noi. 0,64 cea mai mare incidență, în Alba.

29 mai – 265 de cazuri noi. 0,67 cea mai mare incidență, în Alba.

28 mai – 321 de cazuri noi. 0,70 cea mai mare incidență, în Alba.

Măsurile în vigoare de la 1 iunie

Scenariile propuse pentru persoanele nevaccinate

Ioana Mihăilă a precizat că se va reveni la restricțiile de la 1 iulie dacă incidența depășește 2 la mia de locuitori , iar dacă depășește 3 la mie atunci se revine la măsurile din 1 iunie.La începutul lunii mai, doar trei județe din România mai aveau o incidență de peste 2 la mia de locuitori, fiind vorba despre București, Ilfov și Cluj. Tot în acea perioadă, în țara noastră erau raportate zilnic chiar peste 1.000 de cazuri noi.Incidența de 3 la mia de locuitori era depășită de câteva județe la sfârșitul lunii aprilie, fiind vorba tot despre București, Ilfov și Cluj. Infectările zilnice depășeau atunci 2.000.„Măsurile care se aplică de la 1 august, spre deosebire de ce s-a întâmplat până acum, au legătură strictă cu incidenţa, în sensul că dacă incidenţa creşte peste 2 la mie, se revine la măsurile din 1 iulie, iar dacă creşte peste 3 la mie, se revine la măsurile din 1 iunie. Acesta este principiul general şi trebuie să înţelegem că orice fel de relaxare este condiţionată de testare sau vaccinare şi, evident, de purtarea măştii, dacă vorbim de spaţiile închise”, a afirmat Ioana Mihăilă România înregistrează o creștere a cazurilor noi de COVID-19 în ultimele zile. Cu toate că numărul cazurilor noi este, pe zi ce trece, mai mare decât în urmă cu o lună, de la 1 august este propusă o nouă serie de relaxări, majoritatea vizând un număr mai mare de participanți la evenimente, dar în funcție de incidența îmbolnăvirilor.Citește și: Noile reguli de organizare a nunților, concertelor și evenimentelor sportive sau culturale. Măsurile, propuse să intre în vigoare din 1 august La 1 iulie, România înregistra 31 de cazuri noi de COVID-19, iar cea mai ridicată rată de incidență era înregistrată de Prahova, cu 0,11 la mia de locuitori.Numărul persoanelor care puteau participa la evenimente private (nunți, botezuri, restaurante, baruri, cafenele etc) – 150 în interior și 100 în interior. În cazul nunților și botezurilor, numărul putea urca până la 300 daca persoanele erau vaccinate, testate, sau trecute prin boală.Numărul persoanelor care puteau participa la cursuri de instruire și workshop-uri pentru adulți – 150 în interior și 200 în exterior.Numărul persoanelor care puteau participa la conferințe – 150, dacă se poate păstra o distanță de doi metri între participanți.Nu a mai existat o limită a grupurilor care pot circula pe stradă.Au fost redeschise târgurile, bâlciurile și talciocurile.La 1 iunie, România înregistra 241 de cazuri noi de COVID-19, iar cea mai ridicată incidență era în Alba, de 0,53 la mia de locuitori.1.000 de participanți la evenimentele în aer liber, cu condiția să fie vaccinați, testați, sau trecuți prin boală. Limita putea fi depășită doar dacă persoanele erau vaccinate.Doar 8 persoane puteau circula în grupuri.Cel mult 70 de persoane în spațiile deschise, sau 50 în spațiile închise, în cazul nunților, botezurilor, meselor festive și parastaselor, dacă incidența era sub 3 la mia de locuitori.Limita putea fi depășită doar dacă participanții erau vaccinate.Locurile de joacă din spațiile închise au fost redeschise, cu o capacitate de 50%, dar însoțitorii copiilor trebuiau sa fie vaccinați sau să fi trecut prin boală.Restaurantele au putut funcționa până la 70% dacă incidența era sub 3 la mia de locuitori. Același criteriu s-a aplicat și în cazul sălilor de sport și fitness, a piscinelor și a sălilor de jocuri de noroc.Barurile și cluburile au fost redeschise la o capacitate de 50%, funcționând până la ora 24:00.Lista completă a măsurilor care erau valabile la 1 iunie poate fi consultată aici. Ministrul Sănătății a anunțat marți, 27 iulie, că a propus în şedinţa coaliţiei de guvernare, un set de măsuri de accelerare a campaniei de vaccinare anti-COVID, cum ar fi de recompensă pentru cei care se vaccinează şi restrictive pentru cei nevaccinaţi - testarea obligatorie a personalului medico-sanitar nevaccinat şi acces limitat în weekend în zonele neesenţiale, menţionând că acestea urmează să fie discutate cu premierul şi cu membrii Comitetului Naţional pentru Coordonarea activităţilor de vaccinare."Am participat la şedinţa coaliţiei cu scopul de a propune partenerilor de coaliţie o serie de măsuri legate de accelerarea campaniei de vaccinare. Este vorba atât de măsuri de recompensă pentru cei care s-au vaccinat sau se vor vaccina de acum înainte, precum şi de măsuri restrictive pentru persoanele nevaccinate.Trebuie să menţionez că a fost o discuţie de principiu, urmând ca, ulterior, pentru aplicabilitatea acestor măsuri să cerem acordul partenerilor din Guvern, al premierului şi al membrilor Comitetului Naţional pentru Coordonarea activităţilor de vaccinare. Este vorba de anumite măsuri de recompensă pentru cei care se vaccinează de acum înainte de tipul bonurilor valorice, rămâne să vedem cum le operaţionalizăm, dar şi anumite loterii, cu premii pentru toţi cei care s-au vaccinat de la începutul campaniei şi până acum", a afirmat Mihăilă după şedinţa coaliţiei.Ea a adăugat că partea tehnică urmează să fie stabilită în Guvern după ce va fi obţinut şi acordul premierului."Vorbim de două ipoteze de lucru legate de restricţii. Sunt, pe de o parte: o propunere legislativă pentru personalul medico-sanitar, propunere care a mai fost discutată anterior, şi anume obligativitatea testării pentru personalul medico-sanitar nevaccinat şi va merge ca propunere de lege în funcţie de decizia şi ce recomandări ne vin de la Institutul Naţional de Sănătate Publică şi, de asemenea, în funcţie de nivelul de incidenţă. Costurile nu sunt suportate de sistemul public.A doua măsură restrictivă este legată de accesul persoanelor nevaccinate în weekend în spaţiile publice neesenţiale ", a explicat Mihăilă.