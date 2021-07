Raed Arafat, despre eventuale restricții în valul patru: ”Majoritatea țărilor europene au restricții mult mai mari decât la noi”

”Majoritatea țărilor europene au restricții mult mai mari decât la noi”

Săptămâna viitoare urmează să fie discutată o eventuală hotărâre CNSU pentru măsurile care vor fi în vigoare de la 1 august. „O să vedem care sunt măsurile care rămân la fel, dacă sunt modificări, aceste lucruri urmează să se stabilească în cursul săptămânii care vine, iar între timp sunt convins că se va discuta inclusiv la nivel politic care va fi abordarea (în eventualitatea unui nou val pandemic - n.r.)”, a declarat Raed Arafat, vineri seara, la Digi24 „Vedem toată Europa ce face, vedem în jurul nostru care este modelul și care este situația. Majoritatea țărilor europene au restricții mult mai mari decât la noi. În ziua de astăzi, poate rămânem printre cei mai puțin restricționați, dar e clar că dacă începe să crească - și foarte multe țări se gândesc la acest aspect - ne uităm la ce impact are pe sistemul sanitar și mai ales pe secțiile de terapie intensivă.Dacă impactul este limitat și dacă vaccinații duc la limitarea impactului pe terapie intensivă - și sper să crească numărul lor, să nu mai ajungem la cazuri critice la spital - abordarea este bună. Dacă vezi că este un impact major pe spitale și pe terapie intensivă și crește și mortalitatea și începem să intrăm într-un val cum am avut la sfârșitul anului trecut, începutul acestui an, abordarea este alta”, a explicat Raed Arafat.„Există această abordare, că nu mai abordăm numărul total al cazurilor, ci abordăm mai degrabă impactul pe partea de spitalizare să vedem dacă numărul total se traduce în internări masive în spital, în consum masiv de locuri la terapie intensivă sau nu, având în vedere că există un procent de vaccinați ”, a punctat șeful DSU.El a explicat că o eventuală restricționare a accesului pentru nevaccinați s-ar face de la o anumită rată de incidență, care era luată în calcul și anterior pentru introducerea de restricții la nivel local - 3 la mie, 7 la mie etc.Arafat a mai precizat nu va fi vorba despre o discriminare, pentru că nevaccinaților li se va da varianta testării pentru a avea acces în restaurante, de exemplu.