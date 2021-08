Cum falsifică românii certificatele COVID. Prețurile cu care se vând pe "dark web" documentele pentru fentat carantina

Românii care au fost prinși cu acte false

Ce riscă românii care încearcă să fenteze carantina

Ce spune Codul Penal

Totuși, nu puține au fost cazurile în care autoritățile și-au dat seama, iar acum riscă amenzi sau chiar închisoare.Fenomenul se întâmplă la nivel global. De exemplu, în luna iulie, autoritățile din Italia transmiteau că au preluat controlul a zece canale de mesagerie criptată de pe Telegram, toate conectate la piața neagră de pe dark web, prin care oamenii își puteau cumpără certificate false de vaccinare contra COVID-19.Prețul era între 100 și 150 de euro, potrivit euronews.ro România nu face excepție. Unul dintre cele mai cunoscute cazuri este cel din județul Alba. În urmă cu o lună, la doar nouă zile după ce a fost implementat în țara noastră certificatul digital de vaccinare, mai mulți români din străinătate ar fi apelat la un medic de familie pentru a le furniza astfel de certificate, cu toate că ei nu aveau de gând să se imunizeze.Mai exact, medicul din Alba ar fi folosit dozele neutilizate dintr-un centru de vaccinare pentru a genera documentele necesare care să ateste că ele ar fi fost folosite și administrate persoanelor în cauză, potrivit Digi24.ro.O situație asemănătoare a avut loc și în Timișoara, unde mai mulți oameni s-au dat drept angajați ai unui centru de vaccinare și au pus anunțuri pe internet cum că pot obține adeverințe de vaccinare contra sumei de 100 de euro.Un alt caz este cel al românilor întorși din Marea Britanie cu documente false în 22 iulie, drept urmare autoritățile au deschis dosar penal pentru 16 dintre ei.Totul s-a întâmplat pe Aeroportul Iași, la un zbor dinspre Marea Britanie – Luton. Din cei 44 de pasageri, 11 au recunoscut că au adeverințe false de vaccinare, dar dosarul penal vizează 16.Suspiciunile au apărut după ce medicii din cadrul Direcției de Sănătate Publică Iași, care participau la triajul epidemiologic la aeroport, au observat că o bună parte a românilor care se întorc din Marea Britanie, în special cu plecare de pe Aeroportul Luton, prezintă o adeverință eliberată de autoritățile engleze, din care rezultă ca au avut COVID-19 și că s-au vindecat.Totul a devenit și mai ciudat când au observat că toți care prezintă această adeverință par să se fi îmbolnăvit în aceeași perioadă, între 15 și 30 mai.Astfel, medicii din cadrul DSP Iași au alertat autoritățile, care au intensificat controalele pe aeroport.La doar câteva zile mai târziu, la 29 iulie, situația s-a repetat pe Aeroportul Iași . Mai exact, din cei 227 de pasageri care călătoreau pe ruta Londra – Iași, 12 aveau documente false.Cetățenii români, cu vârste cuprinse între 25 și 40 de ani , din Suceava, Botoșani, Neamț, Iași și Vaslui, au prezentat adeverințe cu însemnele autorităților engleze, din care rezulta că ar fi trecut deja prin boală.Aceștia sunt anchetați acum pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată și uz de fals. Întrebați cum au obținut documentele false, aceștia au spus că totul s-a întâmplat prin persoane intermediare, pe care nu le cunosc, și că au plătit câte 30 de lire.Cei care recurg la astfel de metode ar trebui să știe că riscă dosar penal, amendă și până la trei ani de închisoare.Tatiana Berlinschi, sef al Centrului de Informare si Relatii Publice din cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, a explicat pentru Ziare.com la ce se încadrează aceste fapte și care sunt consecințele.”Dacă vii cu documente false sau declari în fals, riști falsul în declarații sau uzul de fals. Măsurile sanitare sunt luate de DSP, iar poliția de frontieră sprijină efectuarea triajului epidemiologic. DSP-ul verifică din ce zonă vii, dacă documentele pe care le prezinți la control te scutesc sau nu de carantină.Îți asumi o responsabilitate în privința a ceea ce declari sau prezinți. Falsul în declarații se pedepsește cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani, sau cu amendă, iar uzul de fals de la 3 luni de închisoare până la 3 ani dacă se produc și consecințe juridice.Important este ca oamenii să fie responsabili”, a declarat Tatiana Berlinschi.Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.Folosirea unui înscris oficial ori sub semnătură privată, cunoscând că este fals, în vederea producerii unei consecințe juridice, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă, când înscrisul este oficial, și cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, când înscrisul este sub semnătură privată.