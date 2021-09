Animite categorii profesionale trebuie să se testeze periodic. Cîțu: ”Dacă cei doi preşedinţi ai Camerelor vor, acest proiect poate să treacă într-o săptămână şi jumătate”

Premierul Florin Cîţu a afirmat joi seara la TVR că doreşte ca până luni Guvernul să aibă toate avizele şi să trimită la Parlament, în procedură de urgenţă, actul normativ care prevede că anumite categorii profesionale trebuie să se testeze periodic pentru depistarea infecţiei cu SARS-CoV-2. Cîţu a afirmat că, dacă Parlamentul doreşte, proiectul de lege poate fi adoptat în cel mult o săptămână şi jumătate, el acuzând Legislativul că este mai interesat de moţiunile de cenzură.

”Sunt comisii de specialitate acolo, acolo pot fi puse amendamente care să îmbunătăţească proiectul de lege. Ăsta este rolul Parlamentului României. Va trece prin filtrul Parlamentului, care este forul legislativ suprem al României. (...) Proiectul care va pleca de la noi, va pleca cu testarea”, a anunţat Florin Cîţu, joi seară, la TVR.

El a menţionat că "crede" că va fi un proiect de lege care va include "pe toată lumea", inclusiv cadrele din învăţământ şi din alte zone profesionale, nu doar personalul medical.

”Dacă Parlamentul României vrea, dacă cei doi preşedinţi ai Camerelor vor, acest proiect poate să treacă într-o săptămână şi jumătate”, a adăugat primul ministru.

El a reclamat că Parlamentul ”nu este interesat foarte mult de ce se întâmplă în România în acest moment”, acuzând că există o ”competiţie” privind moţiunile de cenzură.

”În Parlamentul României în acest moment există doar un obiectiv, acela de a destabiliza România şi de a arunca ţara în aer. Nu există un alt obiectiv în Parlamentul României astăzi. Poate după ce vom trece cu cele două moţiuni, poate să revină la interesul românilor. (...) în Parlamentul României astăzi nu poţi să discuţi cu nimeni. În afară de PNL, dacă te duci la USR, la PSD sau la AUR, alt obiectiv nu au decât să distrugă România”, a mai afirmat Florin Cîţu.

Premierul a explicat şi de ce a decis relaxări ale restricţiilor în vară: ”Orice aş fi spus eu, păream un nebun care spune vaccinaţi-vă că... Oricum am spus că vaccinarea e singura soluţie să scăpăm de pandemie. România a fost zonă verde până acum două săptămâni. Acestea au fost datele, cifrele. Rata de infectare scădea. Era complicat să explici. Ceea ce am spus a fost: avem vaccin, vaccinaţi-vă, vaccinaţi-vă, vaccinaţi-vă! Am lăsat centrele de vaccinare deschise toată vara”.

Certificatul digital al UE privind COVID-19, care atestă vaccinarea, trecerea prin boală sau testarea, ar urma să devină obligatoriu pentru personalul medical, conform unui proiect al Ministerului Sănătăţii, despre care ministrul Cseke Attila afirmă că se doreşte adoptarea în regim de urgenţă.

Astfel, pentru personalul medical care nu prezintă certificatul digital se suspendă de drept, pentru 30 de zile, contractele în baza cărora îşi desfăşoară activitatea. Suspendarea încetează atunci când angajatul prezintă certificatul digital. După 30 de zile de suspendare, contractul personalului medical în baza căruia îşi desfăşoară activitatea încetează de drept. Măsurile se vor aplica şi pentru personalul IGSU/ISU, IGAv şi al laboratoarelor de analize medicale.