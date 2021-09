11 județe sunt în scenariul roșu. Ilfovul, antirecord la incidența de COVID-19

Alte 5.655 de noi cazuri de infecție cu COVID-19 au fost confirmate în ultimele 24 de ore, conform ultimului bilanț întocmit de autorități. Dintre acestea, 126 sunt ale unor pacienți reinfectați.

Din perspectiva incidenței înregistrate la mia de locuitori, pe primul loc se plasează județul Ilfov, care are o rata a incidenței de 5,93.

De asemenea, în scenariul roșu se mai regăsesc alte 9 județe și municipiul București, care a înregistrat și un număr impresionant de cazuri, peste 2.000.

Bistrița Năsăud are o rata de infectare de 3,67, Clujul de 3,99, Constanța are o rată a incidenței de 3,04, în Dolj rata incidenței este de 3,59. În Maramureș rata incidenței este de 3,43, Olt înregistrează 3.04 cazuri la mia de locutori în timp ce Satu Mare are 3,50 cazuri la mia de locuitori.

Teleorman este în zona roșie, cu 3,23 cazuri la mia de locutori. În Timiș sunt 5,32 cazuri la mia de locuitori iar Bucureștiul se apropie de cinci cazuri la mia de locuitori.

