De ce nu ajungem la imunitatea de turmă: "Cu fiecare tulpină nouă ținta se schimbă"

Atingerea imunității de grup în UE, aproape imposibilă

Imunitatea de grup e necesară în metropole

Secvențierea este esențială la cazurile cu Delta

Vaccinarea, singura soluție

"Nu avem date științifice consistente care să ne arate care ar fi nivelul imunității de grup care să stopeze COVID-19, în general. S-a vorbit de diverse praguri în relație cu tulpina Alpha (cea de proveniență din Marea Britanie, n.red.), potrivit cărora un anumit procent era acoperitor și putea să ducă la încetinirea transmiterii. Dacă ne putem gândi că există un anumit procent pentru Alfa, să spunem și știm că Delta se transmite mai repede, sigur că această țintă se schimbă", a explicat pentru Ziare.com medicul Marius Geantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină.Potrivit medicului, pot fi făcute o serie de scenarii în legătură cu dobândirea unei imunități de grup în condițiile în care tulpina Delta, de departe cea mai contagioasă de până acum, devine dominantă nu doar în România ci și în restul statelor."Să spunem că există un prag al imunității de grup , fie că e 75%, fie că e 80%. Devine foarte important să definim aria la care facem referire. Una e să atingi pragul imunității de grup în Noua Zeelandă, care e o insulă, unde poți să controlezi cine intră, cine iese și este cu totul altceva să îți propui să ai o imunitate de grup atinsă în Uniunea Europeană, de exemplu. Asta în condițiile în care ai 27 de țări care își fac propria politică de sănătate publică și vedem cât diferă de fapt", a completat medicul Marius Geantă.De pildă, esențial în cazul unor state mari, în care se dorește atingerea imunității de grup pe tulpina Delta, este controlul legăturilor cu celelalte state."Dacă îți propui să ai imunitate de grup în Franța dar nu ai imunitate de grup în țările din Uniunea Europeană care au cel mai intens trafic cu Franța, acel prag al imunității de grup va fi pus sub semnul întrebării tot timpul. Cred că e foarte greu să ne gândim la o imunitate de grup la nivelul Uniunii Europene", a punctat președintele Centrului pentru Inovație în Medicină.În opinia medicului, însă, contează atingerea imunității de grup în zonele care alimentează cel mai mult pandemia, respectiv marile orașe și zone metropolitane. "Este evident că dacă o variantă se transmite mai repede, se multiplică mai repede, o dată cu aceste caracteristici crește și probabilitatea ca o persoană care nu e în procentul care desemnează imunitatea de grup să fie atinsă de varianta respectivă", a completat Marius Geantă.Până în prezent, 19 persoane confirmate cu această tulpină în România au murit, numărul celor care se infectează fiind în creștere, după cum a anunțat chiar ieri coordonatorul campaniei de vaccinare Valeriu Gheorghiță."Nu avem date despre nicio altă tulpină care să fie mai contagioasă decât Delta. E nevoie să cercetezi răspândirea la nivel populațional a variantelor pentru a prinde exact momentul în care o variantă începe să determine efecte precum cele despre care am vorbit", a adăugat Marius Geantă.81% din cazurile nou confirmate de coronavirus pe teritoriul României se înregistrează la persoane nevaccinate. În acest context, vaccinarea devine și mai importantă, arată autoritățile, dar și specialiștii, care punctează că aceasta e unica soluție."Dacă te vaccinezi probabilitatea de a face o formă gravă chiar și cu Delta e foarte mică. Iar acum nevoia de a te vaccina e cu atît mai mare cu cât varianta Delta are potențialul de a infecta mai mulți oameni decât varianta Alpha. Este esențial ca oamenii să înțeleagă că vaccinarea îi protejează, într-o măsură foarte mare", a conchis Marius Geantă.