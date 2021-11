Urmările pandemiei la Oradea: câte 11-12 înmormântări pe zi la cimitirul municipal

Conducerea Administraţiei Domeniului Public (ADP) Oradea a decis să facă angajări de gropari, după ce situația înmormântărilor de la cimitirul municipal a ajuns la 11-12 pe zi, din cauza pandemiei de COVID-19.

"Dacă în general, aveam cinci maxim şase înmormântări pe zi, odată cu valul patru al pandemiei am ajuns la 11, chiar 12 înmormântări pe zi. Pentru a fluidiza înmormântările, am abordat două direcţii: căutăm să mărim numărul groparilor, scop în care am dat anunţuri că angajăm gropari şi deja avem şapte în plus faţă de ce aveam, cu un venit net de minim 3.000 de lei, respectiv am pichetat parcelele noi, pe care le aveam de rezervă, pentru a putea lucra mecanizat", a declarat, luni, pentru AGERPRES, directorul ADP Oradea, Liviu Andrica.

În urma folosirii utilajului multifuncţional la săparea gropilor, se câştigă mai mult de jumătate din timpul de realizare a unei gropi. Folosirea acestuia era aproape imposibilă în zona cu morminte deja existente, motiv pentru care s-a trecut la folosirea parcelelor de rezervă situate la marginea cimitirului. Acestea sunt amenajate spre strada Ceyrat, fiind locuri duble şi locuri de o persoană. Cimitirul municipal, cu o suprafaţă de circa 65 de hectare, are locuri suficiente, a precizat directorul Andrica.

"Cel mai important lucru, dincolo de aspectele tehnice pe care noi le rezolvăm cumva, angajând personal şi cumpărând utilaje, cel mai important lucru, subliniez, e ca oamenii să înţeleagă că trebuie să se vaccineze. Dacă nu se vor vaccina, va creşte numărul celor cu forme grave în spitale şi numărul deceselor. E dur, dar aceasta este realitatea", a afirmat Andrica.

Probleme s-au înregistrat şi la programarea capelelor unde se efectuează slujbele de înmormântare. În urma discuţiei cu conducerea Episcopiei greco-catolice, s-a convenit să se folosească şi capela lor pentru efectuarea slujbei de înmormântare.

Directorul ADP a mai precizat că, începând de luni, 1 noiembrie, se va mai constitui o echipă operativă, astfel încât la mijlocul săptămânii să se poată realiza 14 -15 înmormântări pe zi.

În prezent, ca urmare a măsurilor adoptate recent, familiile decedaţilor aşteaptă cel mult cinci zile cu persoana decedată păstrată în condiţii de frig. Comparativ, la începutul cazurilor numeroase de decese, se aştepta şi 12-14 zile. Prin decizia conducerii ADP, aparţinătorii nu au de plătit decât trei zile, taxa pentru păstrare la camera de frig fiind de o sută de lei pe zi. Celor care au plătit, începând cu 1 octombrie, mai mult decât pentru trei zile, li se returnează banii plătiţi în plus în baza unei cereri şi a copiei după chitanţa cu care au efectuat plata.