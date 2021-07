Mai putin de 100 de persoane vaccinate, infectate cu SARS-CoV-2 in ultimele doua saptamani. Statistica deceselor in randul celor imunizati

"In ultimele doua saptamani (24 iunie - 4 iulie, 22 de persoane au avut un test pozitiv de infectie cu virusul SARS-CoV-2 dupa administrarea primei doze de vaccin. (...) In ultimele doua saptamani (21 iunie - 4 iulie), un numar de 70 de persoane au avut un test pozitiv de infectie cu virusul SARS-CoV-2 dupa administrarea celei de a doua doze de vaccin", precizeaza INSP.Potrivit sursei citate, in perioada 27 decembrie 2020 - 4 iulie 2021, un numar de 23.814 persoane (0,5% din totalul persoanelor vaccinate cu prima doza) au avut un test pozitiv de infectie cu virusul SARS-CoV-2 dupa administrarea primei doze de vaccin.In aceeasi perioada (27 decembrie 2020 - 4 iulie 2021), la un numar de 492 de persoane (2,06% din totalul persoanelor care au avut un test pozitiv de infectie cu virusul SARS-CoV-2, dupa administrarea primei doze de vaccin) a survenit decesul. Niciunul din decese nu s-a datorat vaccinarii, subliniaza sursa citata.Totodata, in perioada 27 decembrie 2020 - 4 iulie 2021, un numar de 4.990 de persoane (0,1% din totalul persoanelor vaccinate cu doza 2) au avut un test pozitiv de infectie cu virusul SARS-CoV-2 dupa administrarea celei de a doua doze de vaccin. In perioada mentionata, la un numar de 109 persoane (2,18% din totalul persoanelor care au avut un test pozitiv de infectie cu virusul SARS-CoV-2 dupa administrarea celei de-a doua doze de vaccin) a survenit decesul. Niciunul din decese nu s-a datorat vaccinarii, arata INSP. In multe tari europene deja se raporteaza o crestere a numarului de cazuri noi si de decese asociate cu noul coronavirus In acelasi timp, Romania a donat peste jumatate de milion de doze de vaccin catre tarile vecine.