Incepe vaccinarea pe litoral. Unde va puteti imuniza daca mergeti in week-end la mare

Autoritatile din Constanta au amenajat 5 centre de vaccinare unde oricine, localnic sau turist, poate veni pentru imunizarea anti-COVID cu seruri produse de Pfizer si Johnson&Johnson, potrivit europafm.ro Pe plaja Zoom si pe faleza Cazinoului, centrele sunt deschise intre orele 10.00 si 20.00.Tot intre orele 10.00 si 20.00, dar numai sambata, va fi deschis si centrul amenajat in Piata Ovidiu. De asemenea, turistii sau constantenii se vor putea vaccina si in doua centre comerciale. Aproximativ 25% din populatia eligibila la nivel national a fost vaccinata impotriva infectiei provocate de SARS-CoV-2 , la acest procent adaugandu-se persoanele care au obtinut imunitate dupa ce au trecut prin boala, arata raportul autoritatilor dupa sase luni de la debutul campaniei. In topul judetelor cu rata ridicata de vaccinare se afla municipiul Bucuresti , urmat de judetele Cluj, Sibiu, Brasov, Timis.De la debutul campaniei de vaccinare, aproximativ 25% din populatia eligibila a Romaniei s-a vaccinat impotriva COVID-19. Astfel, au fost imunizate 4.661.527 de persoane cu cel putin o doza, iar dintre acestea peste 4,4 milioane de persoane au fost vaccinate cu schema completa, a anuntat, joi dupa amiaza, intr-o conferinta de presa, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita In ceea ce priveste categoriile de varsta, cea mai ridicata rata de vaccinare se inregistreaza la persoanele cu varste intre 60-69 de ani, unde peste 36,5% s-au vaccinat, urmata de grupa de varsta 70-79 de ani cu o rata de acoperire vaccinala de 34,2% si de categoria 50-59 de ani cu rata de vaccinare de 33,8%.