Vaccinări fictive pentru certificate COVID false - moda șocantă în România. "Oamenii lasă garda jos când știu că vecinul lor e imunizat"

Cât de gravă este vaccinarea fictivă. dr. Gindrovel Dumitra: ”Am avut și noi astfel de solicitări”

Cum se pot verifica adeverințele false

Dr. Doina Azoicăi: ”E de neconceput această atitudine”

Se poate depista prin analize dacă o persoană este vaccinată sau nu?

Cristian Hrituc – analist politic: ”România a avut acces la vaccin imediat, la fel ca și țările bogate, pentru că suntem în UE. Unii își bat joc de acest lucru”

Sesizări privind solicitări de vaccinare fictivă și la Suceava

Unii devin recalcitranți când sunt refuzați

În alte cazuri, persoane care au spus că s-au vaccinat în afara țării au adus documente false în speranța că astfel vor obține documentul care le oferă acces la festivaluri și evitarea carantinei dacă vin din țările cu risc epidemiologic.Ministerul Sănătății a anunțat că a sesizat organele de cercetare penală în ultimele săptămâni în cazul a 370 de persoane care au încercat să obțină certificate de vaccinare în baza unor adeverințe posibil false, obținute prin modificarea datelor. Iar în ceea ce privește ”vaccinarea la chiuvetă” ar fi vorba despre câteva cazuri izolate din vestul țării.Medicul Gindrovel Dumitra, președintele grupului de vaccinologie din cadrul Societății Naționale de Medicină a Familiei, spune că, probabil, în cadrul tuturor centrelor de vaccinare au fost solicitări să se elibereze certificatul de vaccinare fără să se administreze vaccinul.”Am avut și eu astfel de situații în care, la momentul prezentării la vaccin, asistenta era rugată să nu-i administreze serul ci să mimăm doar actul de vaccinare. Personalul din cabinetul nostru a refuzat categoric acest lucru, iar vaccinarea a continuat cu administrarea serului. Au mai fost și telefoane prin care ni se sugera că ”am putea să ne înțelegem”, însă persoanele respective nu s-au mai prezentat în niciun fel la cabinet. Deci eu am avut astfel de experiențe și cred că această situație se datorează existenței acestei facilitări a accesului în anumite zone din Europa pentru persoanele vaccinate. Și pentru că există o teamă de reacțiile adverse, multe persoane ignoră complet riscurile la care se expun în ceea ce privește boala”, a explicat medicul Gindrovel Dumitra pentru Ziare.com.Medicul Gindrovel Dumitra a mai explicat că falsificarea adeverinței are mai multe componente: ”poate să fie o adeverință falsă, făcută pur și simplu pe hârtie, situație în care se poate verifica în registrul internațional de vaccinări de către persoanele abilitate din Direcția de Sănătate Publică, dacă vaccinarea este înregistrată, situație în care vina îi aparține persoanei care face uz de fals.Iar în cazul vaccinarea este înregistrată în registrul internațional de vaccinări este clar că a fost administrată, iar atunci rămâne în discuție tema pe care o avem în acest moment, adică dacă, într-adevăr, în centrul de vaccinare s-a administrat acea doză.Dacă s-a întâmplat și știm că există câteva anchete în acest sens, acestea sunt probabil cazuri izolate la nivel național și care trebuiesc demonstrate. Iar aceasta o putem face prin intermediul mărturiei persoanei respective sau prin intermediul altor mijloace de care anchetatorii pot să dispună”.Președintele Societății Române de Epidemiologie, prof. dr. Doina Azoicăi spune cei care mint că sunt vaccinați sunt, în realitate cei care au riscul cel mai mare de a se infecta și de a transmite virusul.”Este regretabil și de neconceput această atitudine pentru că este în primul rând în dezavantajul lor vis-a-vis de faptul că acest statut așa-zis de vaccinat, însă în realitate nu au primit vaccinul îi face extrem de vulnerabili și vulnerabilitatea se traduce prin riscul de a dezvolta infecții grave și chiar de a fi internați în secții de terapie intensivă pe de o parte, iar pe de altă parte ei sunt un real pericol pentru cei din jur. Sunt considerate persoane vaccinate însă, în realitate au riscul cel mai mare de a face infecția și de a transmite virusul.Este regretabil că există astfel de oameni care pot face asemenea lucruri: să eludeze regulile și legile. Categoric, ei în sine pot fi un pericol, atâta timp cât se declară vaccinați sau prezintă documente false de vaccinat dar în realitate nu există această protecție”, a precizat dr. Azoicăi pentru Ziare.com.Medicul Doina Azoicăi spune că este foarte greu de realizat acest lucru pentru că singurul test care se poate face este de dozare de anticorpi.”În momentul în care un pacient a ajuns deja la spital cu infecția în evoluție, nu putem să știm dacă sunt anticorpi dobândiți prin vaccinare sau sunt deja anticorpi de clasă IgG care sunt urmare a faptului că au trecut într-o altă etapă a bolii.Atunci când o persoană dezvoltă boala, markerul care certifică faptul că este în plină evoluție a bolii sunt anticorpii IgM. Este practic imposibil să decelăm dacă au practic anticorpii IgG dacă ei sunt și dintr-o anterioară imunizare prin vaccinare”, a precizat Dr. Azoicăi.Analistul Cristian Hrituc a precizat, de asemenea, că cei care cred că vecinii sau prietenii lor sunt vaccinați, însă în realitate nu sunt, pot lăsa garda jos și astfel se îmbolnăvesc.”Cei care plătesc pentru ”vaccinarea fictivă” sunt inconștienți. Pe lângă faptul că acest lucru reprezintă o infracțiune, plata pentru obținerea certificatului reprezintă și o faptă care pune în pericol alți cetățeni. Nu știu exact ce resorturi îi împing să comită o astfel de faptă, dacă sunt antivaxeri sub acoperire sau nu, dar ei reprezintă un pericol social pentru ceilalți. Beneficiază de facilitățile pe care le au cetățenii vaccinați, au mai puține restricții, dar sunt mult mai vulnerabili în față bolii.De multe ori, oamenii lasă garda jos, când știu ca vecinul lor e vaccinat, va fi mai puțin precaut, poate nu va purta masca în timp ce stă cu el la taclale, bazându-se pe faptul ca e imunizat. Doar că vecinul lui a plătit pentru o hârtie, n-are pic de imunitate și îi poate îmbolnăvi și pe alții. Trebuie să fii inconștient să faci asta. Doar țările bogate au avut acces la vaccin imediat. România pentru că este în UE a fost în clubul țărilor cu acces la vaccin, alții oameni, din alte țări n-au avut acest privilegiu, iar unii dintre noi își bat joc de acest lucru, de efortul făcut pentru a aduce vaccinul, de banii plătiți”, a declarat Cristian Hrituc pentru Ziare.com.Reamintim că managerul Spitalului de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” din Timișoara, medicul Cristian Oancea, a semnalat o așa-numită ”vaccinare la chiuvetă” - ”te duci în cabinetul de vaccinare, plătești, doza se aruncă în chiuvetă și tu obții certificatul că ești vaccinat”.Secretarul de stat în Ministerul Sănătății Andrei Baciu susține că nu este vorba despre un fenomen, ci doar despre câteva ”sesizări punctuale”, în ultima perioadă. Ar fi vorba despre cazuri din vestul țării.Însă, se pare că și la Suceava au fost astfel de ”solicitări” din partea unora care nu doreau să se vaccineze, însă aveau nevoie de certificat.Din această cauză, Direcția de Sănătate Publică Suceava a solicitat administrației locale detașarea unor polițiști la cele două centre de vaccinare anticovid din municipiul reședință de județ pentru a rezolva problema numărului tot mai mare de solicitări de vaccinare anticovid fictivă, a declarat medicul coordonator al campaniei de vaccinare în județul Suceava, dr. Dana Costea pentru Monitorul de Suceava.Atât la centrul drive-through din parcarea Shopping City, cât și la Iulius Mall polițiștii locali au misiunea de a supraveghea administrarea vaccinurilor împotriva Covid-19. De asemenea, personalul medical care lucrează în centre a fost instruit ca persoanele care solicită să nu le fie administrată doza de ser și să le fie doar înmânat certificatul de vaccinare, cu înscrierea în registrul de vaccinări, să fie date imediat pe mâna poliției.Medicul Dana Costea a mai spus că personalul din centre se confruntă zilnic cu astfel de solicitări și nu rare sunt cazurile cînd cei refuzați devin agresivi.”Când vin să solicite doar certificatul, fără să li se administreze vaccinul, personalul medical îi trimite la polițistul din centru. Unii devin recalcitranți, spun că știu persoane care au obținut certificatul cu diverse sume de bani, 50 de euro, 100 de euro, 300 de euro, 500 de lei și solicită să li se dea certificatul fără să primească doza de vaccin. Și la mine, la DSP, a venit de curând cineva cu o astfel de propunere”, a povestit dr. Costea.În ceea ce privește personalul medical din centrele de vaccinare, dr. Dana Costea a spus că medicii coordonatori au fost foarte atenți la selecție și, atunci când au apărut cele mai mici suspiciuni asupra corectitudinii lor, persoanele respective au fost îndepărtate din echipă.Măsurile suplimentare de supraveghere a procesului de vaccinare au venit în contextul în care au apărut suspiciuni față de administrarea efectivă a dozelor de ser, în mai multe zone din țară.La începutul acestei luni, la Arad a fost descoperită o persoană care avea certificat digital de vaccinare, ale cărei date au fost introduse în Registrul Naţional de Vaccinare, de la un centru din județul Bacău. De asemenea, în urmă cu două zile la Timișoara poliția a început o anchetă după ce medicii de la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara au ajuns să se întrebe dacă unii pacienți cu forme grave de boală, care dețin certificate de vaccinare, chiar au primit serul.Pedepse de până la 15 ani de închisoare zădărnicirea combaterii bolilorConform OUG de modificare a Legii 286/2009 privind Codul penal, adoptat de Guvern, la propunerea Ministerului Justiţiei, transmiterea, prin orice mijloace, a unei boli infectocontagioase de către o persoană care știe că suferă de această boală se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi. Iar dacă prin fapta respectivă. s-a produs vătămarea corporală a uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani și interzicerea exercitării unor drepturi, iar dacă s-a produs moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este închisoarea de la 7 la 15 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.