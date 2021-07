Calatorii vaccinati vor avea un regim special de verificare la sosirea pe aeroportul Henri Coanda

De asemenea, pasagerii care sosesc din tari aflate pe lista rosie pot utiliza, de asemenea, fluxul verde, dar numai daca prezinta un certificat digital european COVID."Precizam ca certificatele digitale emise de Marea Britanie nu sunt valabile", se spune intr-un comunicat al CNAB.Pentru a beneficia de aceasta facilitate, pasagerii trebuie sa prezinte acest document personalului din aeroport, la punctul de acces pe culoarul verde."Rugam pasagerii sa isi actualizeze permanent informatiile privind intrarea in tara, acestea suferind modificari frecvente. De asemenea, insistam ca pasagerii care sosesc din tari aflate pe lista rosie sau galbena sa isi completeze din timp formularul solicitat de autoritatile sanitare din Romania. Acesta poate fi descarcat de pe site-urile companiilor aeriene sau www.mae.ro. Avand in vedere ca traficul de pasageri in sezonul de vara este in crestere, iar regulile impuse de pandemie prevad controale suplimentare, timpii de asteptare pentru formalitati (check-in, control de frontiera), dar si pentru preluarea bagajelor pot creste in orele de varf; totusi, acestia nu depasesc, de regula, timpii de asteptare de pe celelalte aeroporturi europene. Prezenta din timp, la aeroport, pentru pasagerii care urmeaza sa decoleze, este in continuare recomandata ferm", atrag atentia reprezentantii CNAB.