Vaccinurile anti-COVID-19 Moderna si Pfizer, avertisment privind riscul de inflamatie cardiaca

Pentru fiecare vaccin, fisele informative pentru furnizorii de servicii medicale care administreaza vaccinuri au fost revizuite pentru a include un avertisment ca rapoartele de reactii adverse sugereaza riscuri crescute de miocardita (inflamatie a muschiului cardiac) si pericardita (inflamatie a tesutului care inconjoara inima), in special dupa a doua doza si cu aparitia simptomelor la cateva zile dupa vaccinare, a precizat FDA. In fisele informative destinate beneficiarilor (pacienti) si ingrijitorilor pentru aceleasi vaccinuri se mentioneaza ca beneficiarii de vaccinuri trebuie sa solicite imediat asistenta medicala daca au dureri in piept, dificultati de respiratie sau senzatii de batai rapide, bruste sau puternice ale inimii dupa vaccinare.Aceasta actualizare vine in urma unei revizuiri extinse a informatiilor si a discutiilor purtate de Comitetul consultativ privind practicile de imunizare al Centrului pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC), reunit miercuri. Datele prezentate in cadrul acestei intalniri au intarit decizia FDA de a revizui fisele informative si au contribuit la elaborarea unor revizuiri specifice.Pana la data de 11 iunie, mai mult de 1.200 de cazuri de miocardita sau pericardita au fost raportate in programul U.S. Vaccine Adverse Event Reporting System (sistem de raportare a evenimentelor adverse ale vaccinurilor, VAERS), din aproximativ 300 de milioane de doze de vaccin mRNA administrate, scrie Reuters.Cazurile par sa fie considerabil mai numeroase la barbati, si in saptamana de dupa a doua doza de vaccin. CDC a identificat 309 spitalizari din cauza inflamatiilor cardiace la persoane cu varsta sub 30 de ani, dintre care 295 au fost externate.Autoritatile de reglementare in domeniul sanatatii din mai multe tari au investigat cazuri de miocardita si pericardita, mai frecvent intalnite la barbati tineri, dupa o injectie cu Pfizer sau Moderna, vaccinuri care se bazeaza pe tehnologia ARNm.Pfizer si Moderna nu au raspuns imediat la solicitarile de comentarii, scrie Reuters.