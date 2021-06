Valeriu Gheorghita, despre vaccinarea adolescentilor: "Au fost doua cazuri de miocardita la tineri de 17 ani" . Cati minori s-au imunizat pana acum

Valeriu Gheorghita a vorbit, vineri seara, la Digi 24, despre vaccinarea copiilor si adolescentilor si despre reticenta parintilor, care poate fi eliminata prin vaccinare."In momentul de fata exista acest semnal al miocarditei - inflamatia muschiului cardiac", a declarat Gheorghita, precizand ca, la 7 milioane de doze administrate in Statele Unite ale Americii, s-au raportat 300 de cazuri de miocardita."Practic, s-a observat ca, la un milion de persoane vaccinate din grupa de varsta 12 - 15 ani, putem evita 5.700 de cazuri noi de imbolnaviri si aceste cazuri in perioada urmatoare s-ar putea sa fie generate de tulpina Delta, ele vor genera cazuri secudare foarte multe, cand copiii merg la scoala in colectivitate", a adaugat Gheorghita.Intrebat ce efecte secudare au fost inregistrate in Romana, la copii, presedintele CNCAV a afirmat: "Sunt 142.000 de persoane vaccinate cu cel putin o doza, persoane intre 12 si 19 ani inclusiv. Nu au fost multe raportari, majoritatea sunt dureri la locul de administrare, dureri musculare, dureri de cap, dureri musculare, dureri de cap, frebra, frison. Au fost doua cazuri de miocardita la tineri de 17 ani care au avut o evolutie foarte buna".Gheorghita a precizat ca micardita este o inflamatie a muschiului cardiac care se manifesta prin durere in piept si uneori poate sa fie prezent stare de oboseala, frison, fbra, dureri musculare."In mod obisnuit avem miocardite, in populatia generala avem o prevalenta mare - numar crescut de cazuri la persoanele sub 30 de ani, in general de sex masculin. Ele sunt date de infectii virale. Infectia cu SARS-COV 2 poate sa dea miocardite la tineri", a mai afirmat Gheorghita.