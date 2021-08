Ministrul Sănătății: „Vârful valului 4 al pandemiei de COVID-19 este așteptat la finalul lunii septembrie. Avem maximum 110 paturi ATI pentru copii”

Numărul de paturi ATI

Ioana Mihăilă a declarat că se aşteaptă ca numărul de spitalizări COVID în valul patru să fie mai mic decât a fost în valul trei“Aşa cum ne uităm la celelalte ţări unde procesul de vaccinare a mers bine, numărul de cazuri spitalizate este mult mai mic decât numărul de cazuri spitalizate în cursul valului trei chiar dacă numărul de infectări a ajuns să fie similar cu ceea s-a întâmplat în valul trei. Ne aşteptăm ca numărul de infectări să fie mai mic acum decât în valul trei, chiar dacă s-ar putea să ajungem la un număr de infectări similar cu cel din valul trei, dar, pe de altă parte facem apel către populaţie să meargă să se vaccineze pentru că aceasta este singura măsură împreună cu respectarea distanţării şi portul măştii în interior, care ne poate feri de o încărcătură maximă a numărului de paturi şi a sistemului sanitar”, a afirmat ministrul Sănătăţii.Mihăilă a menţionat că INSP estimează că vârful pandemiei va fi în România la sfârşitul lunii septembrie.“Ultima raportare de la Institutul Naţional de Sănătate Publică corectează de fapt o raportare anterior şi estimează că vârful s-ar putea să fie la finalul lunii septembrie, dar este o estimare. Ne putem aştepta să apară modificări faţă de această estimare, iar în scenariul cel mai rău posibil INSP apreciază că s-ar putea să ajungem la aproximativ 4.000 de pacienţi spitalizaţi în perioadele de vârf pandemic. Aceasta este scenariul cel mai rău posibil”, a mai declarat Ioana Mihăilă.Ministrul Sănătăţii a declarat marţi că în prezent sunt disponibile 340 de paturi de Terapie Intensivă pentru adulţi, iar Direcţiile de Sănătate Publică au anunţat că pot fi puse la dispoziţie un număr maxim de 110 paturi de Terapie Intensivă pentru copii.“Pregătirea spitalelor alături de respectarea măsurilor de protecţie erau singurele măsuri pe care le puteam lua pentru a face faţă în pandemie. Anul acesta ne putem vaccina, iar intensitatea acestui val patru şi modul în care spitalele vor reacţiona şi modul în care pacienţii care au afecţiuni non-COVID vor putea să fie trataţi în aceste unităţi sanitare, depinde de fiecare dintre noi, depinde de alegerea noastră, de a ne vaccina şi dacă această alegere va fi una raţională care să vadă că beneficiile vaccinării ne protejează atât pe noi cei din jur se vor limita efectului valului patru asupra întregului sistem sanitar”, a afirmat ministrul Sănătăţii.Ioana Mihăilă a declarat că săptămâna trecută a avut mai multe videoconferinţe cu reprezentanţii Direcţiilor de Sănătate Publică şi ai unităţilor sanitare din fiecare regiune pentru a vedea cu ce probleme se confruntă acestea.Ministrul a solicitat să fie transmis numărul maxim de paturi pentru fiecare unitate sanitară.“Astfel, am solicitat numărul de paturi maxim disponibil la fiecare unitate sanitară centralizat de către fiecare Direcţie de Sănătate Publică precum şi ordinea în care punerea la dispoziţie a acestor paturi se face de către fiecare secţie. De asemenea am solicitat necesarul de personal care să vină să completeze ce există în momentul acesta în secţiile de terapie intensivă şi împreună cu Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă vom trata cu celeritate cererile de detaşare tocmai pentru a răspunde acestor nevoi de personal de terapie intensivă”, a transmis Mihăilă.Ea a menţionat că pot fi puse la dispoziţie 340 de paturi de Terapie Intensivă pentru adulţi şi 110 paturi pentru copii.“Pentru că ştim că pandemia în varianta Delta afectează într-o măsură mai mare tinerii şi copiii, am solicitat unităţilor sanitare şi Direcţiilor de Sănătate Publică numărul maxim de paturi disponibile destinate îngrijirii copiilor. Până acum avem centralizate şi disponibile aproximativ 340 de paturi de Terapie Intensivă adulţi, iar Direcţiile de Sănătate Publică au raportat că pot pune la dispoziţie un număr maxim de 110 de paturi de Terapie Intensivă copii şi pot creşte numărul de paturi la destinate tratamentului copiilor cu infecţie COVID până la 1600. (…) Copiii infectaţi cu COVID pot fi trataţi şi secţiile de adulţi, ventilatoarele permit adaptarea tratamentului la copii”, a menţionat ministrul Sănătăţii.