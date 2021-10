Primăria din Botoșani a închiriat un excavator pentru a săpa morminte în cimitir. Groparii nu mai fac față numărului de morți

Groparii din Botoșani nu mai fac față numărului mare de decese din oraș, din timpul valului 4 al pandemiei COVID. Pe 12 octombrie, conducerea Serviciului Public de Administrare Pieţe, Obor şi Cimitire (SPAPOC) a hotărât să închirieze un excavator care să sape gropi pentru a face faţă numărului mare de înhumări.

„Pe 12 octombrie au fost 14 înhumări. Am închiriat un excavator. A fost o situaţie de forţă majoră deoarece trebuiau săpate şapte gropi. Celelalte familii aveau deja locuri concesionate”, a declarat Marinela Vieru, directorul SPAPOC.

Numărul deceselor este aproape dublu

Înainte crizei sanitare provocate de numărul mare de îmbolnăviri și decese provocate de coronavirus, în Botoșani erau cinci – şase înhumări pe zi, iar în ultimele zile numărul acestora a trecut de zece.

SPAPOC are zece gropari, care sunt repartizaţi în cele două cimitire, în funcţie de numărul înhumărilor.

Botoşănenii confirmă că nu au mai văzut atâtea persoane decedate la capelele celor două cimitire.

„Am avut un deces în familie şi am avut parte de o situaţie greu de descris în cuvinte. Când am mers la priveghi erau trei persoane decedate depuse în capela de lângă biserica de la Pacea, două în pridvor şi două în biserică. Este multă durere. Nu am crezut că acest coronavirus va aduce o aşa de mare durere”, a declarat un botoşănean pentru monitorulbt.ro.

Criză a locurilor de veci, în cimitire

Autoritățile caută soluții pentru a rezolva criza locurilor de veci și urmează să extindă

Cimitirul Eternitatea, potrivit unui anunț postat pe Sistemul Electronic de Achiziţii Publice vinerea trecută:

„Municipiul Botoşani se confruntă cu o acută lipsă de locuri de înhumare în ambele cimitire ale oraşului. Singura posibilitate de rezolvare a problemei este extinderea Cimitirului Eternitatea, pe terenul proprietate a Consiliului Local. Terenul în suprafaţă de 77.928 de metri pătraţi este adiacent vechiului cimitir şi, prin lucrări de sistematizare, se poate alipi construcţiei existente. Etapa I se referă la o suprafaţă de 55.600 de metri pătraţi. Acest teren se află într-o zonă nesistematizată şi, prin lucrări de protecţie cu arbori, arbuşti se poate amenaja o aripă a cimitirului existent”, scrie în documentaţie.

382 de decese au fost raportate miercuri, 13 octombrie, în România, iar recordul a fost atins cu o zi în urmă, când au murit 442 de persoane bolnave de COVID.

